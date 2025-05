“SAVE THE CHILDREN“ * MATERNITÀ: «TRENTINO AL 7MO POSTO NELL’INDICE GENERALE, MA AL TOP PER SERVIZI (MENSA AL 95% E MAMME OCCUPATE AL 78,7%)»

09.29 - martedì 6 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Maternità, Provincia Autonoma di Trento: Save the Children, in Italia madri sempre più sole e penalizzate. La regione al 7° posto nell’Indice generale, ma prima nell’area Servizi grazie alla copertura della mensa scolastica per il 95% dei bambini alla primaria. Il tasso di occupazione delle madri con figli minori è il 78,7%, il secondo più elevato d’Italia.

Per il 10° anno consecutivo, l’Organizzazione diffonde il rapporto “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2025”. Le ripercussioni sul lavoro a causa dello sbilanciamento tra carichi di cura e vita professionale, i sistemi di sostegno alla genitorialità nel nostro Paese e la fragilità delle mamme single e di quelle che per lavorare in Italia lasciano i figli nel Paese di origine, e il divario tra le regioni più o meno “mother friendly” nella classifica elaborata in esclusiva dall’ISTAT, tra i contenuti principali del rapporto 2025. Ai primi posti la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Emilia-Romagna e la Toscana mentre la Basilicata è all’ultimo posto.

Il video con le voci delle madri “equilibriste”: https://vimeo.com/1075288199/c2b6dd7749?share=copy

In Italia, il 2024 ha registrato un nuovo record negativo delle nascite con soli 370.000 nuovi nati, una flessione del 2,6% rispetto all’anno precedente[1]. L’età media delle madri al parto ha raggiunto i 32,6 anni, parallelamente il tasso di fecondità totale ha subito un’ulteriore contrazione, attestandosi a 1,18 figli per donna, inferiore anche al minimo storico dell’1,19 registrato nel 1995. La Provincia Autonoma di Bolzano nel 2024 registra un tasso di fecondità che stacca di misura tutte le altre regioni con 1,51 figli per donna. Il Sud e le Isole hanno registrato i cali più significativi di nuove nascite, rispettivamente del 4,2% e del 4,9%[2]. In questo panorama di crisi demografica, le mamme single sono quelle che si trovano spesso ad affrontare ulteriori difficoltà in termini di supporto sociale e stabilità economica[3].

Questi e molti altri i dati contenuti del rapporto “Le Equilibriste, la maternità in Italia” di Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – arrivato alla sua 10ma edizione e diffuso oggi a pochi giorni dalla Festa della Mamma, che traccia un bilancio sugli infiniti equilibrismi che le donne in Italia sono costrette a compiere quando scelgono di diventare mamme.

Come ogni anno, lo studio include anche l’Indice delle Madri, elaborato dall’ISTAT per Save the Children, una classifica delle Regioni italiane dove per le mamme è più facile o difficile vivere. Anche quest’anno, l’Indice riporta la Provincia Autonoma di Bolzano in cima ai territori amici delle madri, seguita da Emilia-Romagna e Toscana, mentre fanalino di coda, come nella scorsa edizione, risulta la Basilicata, preceduta in fondo alla classifica da Campania, Puglia e Calabria.

L’Italia occupa il 96° posto su 146 Paesi nel mondo in relazione alla partecipazione femminile al mondo del lavoro, mentre rispetto al gender gap retributivo si trova alla 95esima posizione[4]. Inoltre, più di una donna su quattro (26,6%) nel nostro Paese è a rischio di lavoro a basso reddito, mentre la stessa condizione interessa un uomo su sei (il 16,8%)[5].

I dati sul divario salariale a sfavore delle donne preludono a una penalità ancora più netta quando queste decidono di mettere al mondo un figlio: la child penalty. Il 77,8% degli uomini senza figli è occupato, ma la percentuale sale al 91,5% tra i padri (92,1% per chi ha un figlio minore e 91,8% per chi ne ha due o più), mentre per le donne la situazione è molto diversa: lavora il 68,9% tra quelle senza figli, ma la quota scende al 62,3% tra le madri (65,6% per chi ha un figlio minore e 60,1% con due o più)[6]. ll 20% delle donne, infatti, smette di lavorare dopo essere diventata madre[7], spesso a causa dell’assenza di servizi per la prima infanzia e della mancanza di condivisione dei compiti di cura all’interno delle famiglie, che rendono inconciliabile la dimensione lavorativa e quella familiare. Secondo alcune stime preliminari[8], inoltre, questa percentuale salirebbe di ulteriori 15 punti, raggiungendo il 35%, tra le madri di figli con disabilità.

I dati del Rapporto, elaborato dal Polo Ricerche di Save the Children[9], oltre allo squilibrio di genere evidenziano forti disparità territoriali e sociali. Al Nord [10], il tasso di occupazione maschile è dell’87% per gli uomini senza figli e 96,3% per quelli con almeno un figlio minore, mentre per le donne si attesta all’80,2% per le donne senza figli, e al 74,2% per quelle con almeno un figlio minore. Anche nelle regioni del Centro emerge uno svantaggio femminile con una differenza di circa 5 punti percentuali nei tassi di occupazione tra le donne senza figli (74,3%) e quelle con figli minori (69,2%).

Nel Mezzogiorno, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è molto più bassa e presenta comunque una differenza tra le donne senza figli (49,4%) e quelle con almeno un figlio minore (44,3%), in linea con quelle del Centro e del Nord. Anche i dati sulle dimissioni volontarie[11] relativi ai genitori con figli 0-3 anni restituiscono un’istantanea sulla disparità di genere nel mondo del lavoro: a dimettersi, infatti, sono principalmente le madri, al primo figlio ed entro il suo primo anno di vita. Il 72,8% di tutte le 61.391 convalide da parte di neogenitori di bambini tra 0 e 3 anni è riferito a donne e nel 96,8% dei casi si tratta di dimissioni volontarie. Le motivazioni più frequentemente indicate riguardano la difficoltà di conciliazione della vita familiare con quella lavorativa per ragioni legate ai servizi, all’organizzazione del lavoro o a scelte del datore di lavoro.

Il Rapporto Le Equilibriste contiene quest’anno una stima a cura del Think- Tank Tortuga[12] su quanto una riduzione dei costi dell’assistenza a carico delle famiglie attraverso gli investimenti in asili nido potrebbe ridurre la child penalty in modo sostanziale, promuovendo una maggiore equità di genere nel mercato del lavoro italiano. In Italia, la genitorialità è responsabile del 60% della differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne, con le madri che spesso ricoprono ruoli di cura all’interno della famiglia a scapito della carriera. In Italia, dopo la nascita di un figlio, la child penalty iniziale è pari al 33%. Con una riduzione dei costi a carico delle famiglie per i servizi per l’infanzia del 30% si registra una child penalty tra il 28,5% (stima conservativa) e il 27,6% (stima ottimista). Nello scenario più ambizioso (-90% dal costo attuale), si ridurrebbe fino al 19,5-16,8%.

“Ancora oggi, le diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro ma non solo, lo sbilanciamento dei carichi di cura a sfavore delle donne, l’insufficienza o l’assenza completa di servizi per la prima infanzia condizionano la vita e il benessere delle madri. Servono politiche strutturali, integrate e durature che garantiscano risorse e strumenti per sostenere le famiglie nella cura dei figli e nella conciliazione tra vita privata e professionale. È fondamentale, ad esempio, garantire a tutti i bambini e le bambine l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, ampliando l’offerta in tutti i territori e assicurandone la sostenibilità nel lungo periodo, ed estendere la durata dei congedi di paternità, incentivandone l’utilizzo e riconoscendo il valore sociale della cura anche per i padri, in una logica di corresponsabilità. Solo così potremo costruire un futuro in cui la genitorialità, il lavoro e la vita privata non siano in conflitto, ma possano coesistere come parte di un progetto di benessere individuale e collettivo” ha affermato Giorgia D’Errico, Direttrice Affari pubblici e Relazioni istituzionali di Save the Children.

Le mamme single, equilibriste tra le equilibriste

Se l’Italia già si dimostra un Paese poco accogliente per le madri, sono le madri single, equilibriste tra le equilibriste, a d incontrare ancora più difficoltà. Negli anni, i nuclei monogenitoriali[13] famiglie composte da un solo genitore con figli – sono passati da circa 2 milioni 650mila nel 2011 a oltre 3 milioni 800mila nel 2021, segnando un incremento del 44%[14]. Una tendenza opposta rispetto alle coppie con figli che, al contrario, sono calate nel tempo. Il 77,6% delle famiglie monogenitoriali è costituita da madri sole con i propri figli. Si stima, inoltre, che le madri sole saranno 2,3 milioni[15] nel 2043. Le madri sole con figli sono attualmente una delle tipologie familiari più esposte al rischio di povertà[16]. Secondo gli ultimi dati ISTAT[17], se complessivamente nel 2024 il 23,1% della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale, la percentuale sale al 32,1% tra i nuclei monogenitoriali, quasi tre punti percentuali in più rispetto all’anno precedente e 11 punti percentuali in più delle coppie con figli (21,2%).

Dai dati sull’occupazione, emerge una netta frattura tra Nord e Mezzogiorno[18]. Nel 2024, il tasso di occupazione delle mamme single tra i 25 e i 54 anni supera l’83% nel Nord, sia per le madri con almeno un figlio minore che per il totale delle madri sole, mentre nel Mezzogiorno non va oltre il 45,2 %. Nel Centro si registra una crescita più contenuta, ma comunque positiva. La fragilità della condizione delle mamme sole è evidente anche dai dati che riguardano i redditi netti. Le madri single con figli minori, infatti, hanno un reddito medio netto pari a 26.822 euro annui, contro i 35.383 dei papà nella stessa situazione[19].

“In Italia, dalla prima pubblicazione de Le Equilibriste, gli approfondimenti condotti mostrano vecchi problemi e propongono nuove angolature di analisi. Nel complesso, tra il 2022 e il 2024, la situazione italiana mostra un miglioramento sia in termini assoluti, con un incremento dei valori dell’Indice delle Madri, sia in termini di riduzione del divario territoriale. Tuttavia, l’Indice fotografa ancora una situazione frammentata e fragile del nostro Paese che non riesce a garantire il benessere per le donne che diventano madri. Sono molti gli squilibri strutturali che resistono al cambiamento mentre emergono nuove aree di diseguaglianza che si stratificano. Non solo le donne sono penalizzate nel mercato del lavoro e ancora scontiamo divari occupazionali e retributivi a danno di tutte, ma per le madri la situazione rimane critica in molte aree del Paese. Tra loro, le madri sole con figli minorenni devono superare gli ostacoli maggiori, con divari di reddito e di condizioni abitative rispetto ai padri molto ampi, divari su cui è necessario intervenire con misure di sostegno dedicate per evitare che queste mamme e i loro bambini sprofondino in una situazione di povertà dalla quale è difficile riemergere” ha dichiarato Antonella Inverno, Responsabile Ricerca e Analisi Dati di Save the Children Italia.

L’Indice delle Madri, regione per regione

Anche quest’anno il Rapporto “Le Equilibriste, la maternità in Italia 2025” presenta un Indice delle madri per regione, risultato di un’analisi basata su 7 dimensioni: Demografia, Lavoro, Rappresentanza, Salute, Servizi, Soddisfazione soggettiva e Violenza, per un totale di 14 indicatori da diverse fonti del sistema statistico nazionale. L’indice è il frutto di una lunga e proficua collaborazione scientifica con l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat)[20].

Il valore di riferimento dell’Indice delle Madri è pari a 100 e rappresenta il valore dell’indice per l’Italia nel 2022. Rispetto ad esso, i valori superiori rappresentano un territorio più favorevole per le mamme; al contrario, i valori inferiori mostrano un territorio meno “friendly” nei loro confronti.

Come nella scorsa edizione, anche quest’anno tra le regioni più “amiche delle mamme”, si confermano ai primi posti dell’Indice generale la Provincia Autonoma di Bolzano (117,877), l’Emilia-Romagna (110,981), e al terzo posto la Toscana (108,822) . Una menzione particolare in questa edizione va fatta per l’Umbria (108,569), che occupava la nona posizione nella scorsa edizione e che quest’anno si attesta al 4° posto, anche grazie alle prime posizioni conquistate nelle dimensioni della Soddisfazione personale, della rappresentanza femminile negli organi politici e nella dimensione Salute e Violenza. Degno di nota è anche il marcato peggioramento della Valle d’Aosta (94,970), che scende dal quinto posto della scorsa edizione al sedicesimo nell’attuale Indice, registrando una delle flessioni più significative, principalmente a causa del peggioramento nella dimensione Salute per il quoziente di mortalità infantile (che può variare molto in una Regione molto piccola anche in relazione al basso numero di nascite, meno di 800 l’anno).

Sebbene rispetto all’anno precedente, la situazione italiana sia migliorata sia in termini assoluti, con un incremento dell’AMPI nazionale dal 2022 di 100,000 a 102,635 nel 2024, sia in termini di riduzione del divario territoriale, le regioni del Mezzogiorno, continuano a posizionarsi tutte al di sotto del valore di riferimento italiano, con alcune particolarmente lontane dalla quota. L’Abruzzo, con un valore pari a 100,349, occupa il 13° posto della graduatoria ed è l’unica regione meridionale che supera la soglia del valore di riferimento nazionale. Calabria (93,139), Puglia (91,584), Campania (91,386) e Basilicata (90,441), fanalino di coda, occupano gli ultimi posti dell’Indice generale senza cambiamenti significativi rispetto alla scorsa edizione. Relegate in fondo all’Indice, queste regioni più di altre scontano i mancati investimenti sul territorio che si traducono in una carenza strutturale di servizi e lavoro.

La dimensione della Demografia [21]

Per quanto riguarda l’area della Demografia, la media Italia del 2024 ha un valore AMPI pari a 98,286, indicando un peggioramento di 1,714 punti rispetto all’anno base 2022. Capofila delle regioni più virtuose è la Provincia Autonoma di Bolzano (126,571), che supera nettamente il valore di riferimento (100) e stacca di misura tutte le altre regioni con un tasso di fecondità di 1,51 figli per donna. Seguono Sicilia (106,00), Provincia Autonoma di Trento e Campania a parimerito (105,143)[22]. In questo dominio, tutte le regioni del Centro sono al di sotto di tale media, mentre le regioni del Nord-Est sono tutte al di sopra di tale soglia. Nella parte bassa dell’Indice nell’area Demografia troviamo al 19° posto la Valle d’Aosta (87,143) seguita da Molise (86,286) e Sardegna (75,143) che si posiziona come ultima, tutte regioni che registrano tassi molto al di sotto del valore nazionale (100).

La dimensione del Lavoro[23]

Nella dimensione Lavoro[24] solo 5 regioni risultano al di sopra della media Italia: Marche (102,752) capofila, Piemonte (101,510), Abruzzo (101,066), Liguria (100,517) e Toscana (100,025). La regione meno virtuosa è la Campania (82,175), preceduta da Sicilia (83,036), Provincia Autonoma di Trento (84,741) e Puglia (85,410). L’Emilia-Romagna (97,124) rispetto all’anno passato perde una ulteriore posizione passando dal 10° all’11° posto, quando nel 2022 si attestava prima. La Lombardia (99,389) invece, guadagna una posizione conquistando il 6° posto. La Provincia Autonoma di Bolzano perde una posizione e si attesta al 16° posto (87,337): il tasso di occupazione delle madri con figli minorenni è tra i più elevati in Italia, il 76,7%, ma è anche elevato il numero delle occupate a termine da almeno 5 anni (20,6% contro una media italiana del 17,4%).

La dimensione della Rappresentanza[25]

Nell’area della Rappresentanza, il Lazio si conferma prima regione (134,054) ed è la Regione italiana con la più alta quota femminile nei Consigli e negli organi politici locali (41,2%). Seconda la Provincia Autonoma di Trento (131,892) che fa un balzo di ben 8 posizioni dalla scorsa edizione, seguita dall’Umbria (128,468). Ultima in classifica la Basilicata (68,468) con oltre 30 punti di differenza dal valore di riferimento. Da sottolineare il Molise (85,586) che scivola di ben 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione dove si attestava al 7° posto, posizionandosi in fondo alla classifica come 18°. La Sardegna (89,910) invece, guadagna 4 posizioni e si attesta al 15° posto dal 19°. La Provincia Autonoma di Bolzano si attesta all’8° posto (111,351), con le donne che occupano il 28,6% degli organi politici locali.

La dimensione della Salute[26]

La Valle d’Aosta registra il peggior risultato tra le regioni italiane con un AMPI pari a 62,563, ben 38 punti di differenza con la media nazionale, preceduta dalla Campania (91,154) e dalla Calabria (92,290). Anche per questo dominio, la regione più virtuosa è la Provincia Autonoma di Bolzano (128,003) che guadagna una posizione dalla scorsa edizione anche grazie alla presenza dei consultori sul territorio, il quadruplo della media nazionale (12,7 ogni 100mila abitanti). Da sottolineare anche l’avanzamento della Liguria (99,639) dalla 17° alla 12° posizione. Mentre l’Abruzzo perde 6 posizioni e scivola al 14° posto dall’8° della scorsa edizione. Tre Regioni del Mezzogiorno risultano essere più virtuose rispetto alla media italiana: Basilicata (107,038) che guadagna 5 posizioni rispetto alla scorsa edizione, Sardegna (104,945) e Molise (102,623) che guadagna ben 9 posizioni (rispettivamente al 6°, 8° e 10° posto).

La dimensione dei Servizi[27]

La Provincia Autonome di Trento (132,525) e la Valle D’Aosta (127,986) occupano rispettivamente prima e seconda posizione, seguite da Toscana (122,661) ed Emilia-Romagna (121,919). Tra le 13 Regioni e Province autonome del Centro-Nord, solo l’Umbria (98,958) ha valori al di sotto del valore di riferimento. La Provincia Autonoma di Bolzano perde una posizione e si attesta al 6° posto (119,383). Nel Mezzogiorno, invece, Sardegna (107,353) e Basilicata (101,608) hanno valori superiori alla media italiana. Sicilia (77,796), come nella scorsa edizione, è ultima, preceduta da Campania (82,144), Calabria (83,872), Puglia (84,671), e Molise (86,003), regioni dove l’offerta di servizi è più bassa.

La dimensione della Soddisfazione soggettiva[28]

La regione dove l’area della Soddisfazione Soggettiva raggiunge livelli più alti del valore di riferimento nazionale è la Provincia Autonoma di Bolzano (135,427), mentre la Puglia (88,339) è l’ultima Regione in classifica, perdendo tre posizioni rispetto alla scorsa edizione, con un gap di 47,088 punti nel valore dell’AMPI rispetto alla prima. In questa dimensione, sono stati molti gli spostamenti nell’Indice. La Liguria (103,021), per esempio, guadagna 6 posizioni passando dal 16° al 10° posto, mentre il Veneto le perde, passando dall’11° al 16° posto. Il Friuli-Venezia Giulia (101,077) perde ben 7 posizioni attestandosi al 13° posto rispetto al 6° della scorsa edizione. L’Umbria (113,211) raggiunge la 4° posizione dalla 10°, mentre l’Abruzzo (108,761) passa dal 12° posto al 7°, con un avanzamento di 5 posizioni.

La Dimensione della Violenza[29]

Nel dominio Violenza dell’Indice, che rileva la dotazione di centri per le donne vittima di violenza, il Friuli-Venezia Giulia (140,353) si conferma, per il terzo anno consecutivo, al primo posto della graduatoria. Da notare la grande distanza tra la Provincia Autonoma di Bolzano, seconda in graduatoria con un valore (130,378) e la Provincia Autonoma di Trento, ultima in graduatoria con un valore (84,282), confermando i risultati degli anni precedenti[30]. L’Umbria (124,937) sale di ben 10 posizioni conquistando il 6° posto dal 16°, e la Campania di 9, che si attesta al decimo posto rispetto al 19° della passata edizione.

I progetti di Save the Children a sostegno della genitorialità

Save the Children Italia, attraverso i suoi programmi dedicati all’area della prima infanzia e rivolti ai bambini e alle bambine tra 0 e 6 anni e ai loro genitori, realizzati in partenariato con organizzazioni territoriali competenti e qualificate, agisce, fin dalla gravidanza, per sostenere le situazioni più critiche e per tutelare i diritti delle bambine e dei bambini e promuovere il loro benessere.

Il programma Fiocchi in Ospedale è un programma che interviene nei cosiddetti primi 1000 giorni di vita. È dedicato quindi ai neonati e alle loro famiglie e prevede l’offerta di un servizio di bassa soglia per l’ascolto, l’orientamento, l’accompagnamento e la presa in carico. Fiocchi in Ospedale, che è oggi presente in 14 strutture ospedaliere di 9 città[31], in circa 10 anni di attività e grazie alle sue reti territoriali, ha seguito direttamente 38.890 bambine e bambini e 42.120 adulti e ha svolto una funzione di orientamento e consulenza ad oltre 50 mila neogenitori.

All’azione di identificazione e supporto precoce, si affianca l’offerta di spazi d’accoglienza, cura, gioco e condivisione, dedicati ai genitori e ai bambini tra 0 e 6 anni. Si tratta del programma Spazio Mamme, per accompagnare gli adulti di riferimento, in particolar modo se si trovano in condizioni di fragilità. Le equipe degli Spazi Mamme lavorano sull’empowerment dei genitori, soprattutto madri, affinché possano essere soggetti attivi e competenti nel riconoscimento e sviluppo delle proprie risorse e nel percorso di fuoriuscita dalla condizione di deprivazione. Attualmente ci sono 13 Spazi Mamme attivi[32] che hanno accolto più di 3mila bambine e bambini, genitori e adulti di riferimento nel solo 2024. In questi 10 anni di “Le equilibriste”, dal 2014, anno dell’esordio del Progetto, al 2024, i diversi progetti territoriali dello Spazio Mamme hanno affiancato 28.817 persone adulte e 23.976 tra bambine e bambini.

Infine, Save the Children ha sviluppato aree ad alta densità educativa per la prima infanzia, attraverso la creazione di poli educativi integrati territoriali che vedono una stretta collaborazione tra le agenzie educative presenti. La metodologia di intervento dei Poli Millegiorni ha tra i suoi obiettivi di: migliorare la qualità dell’offerta educativa per i bambini e le bambine ­­aumentando anche gli spazi e gli orari di offerta; favorire la conciliazione del lavoro extra familiare dei genitori con le loro responsabilità di cura; sostenere concretamente i genitori e rafforzare le loro competenze e informazioni; rendere sicuri i contesti dell’educazione attraverso formazioni sul tema della Child Safeguarding Policy; promuovere un’azione globale di cura territoriale attraverso un’ampia collaborazione degli attori educativi locali.

I Poli Millegiorni [33] tra gennaio 2023 e dicembre 2024 hanno offerto i loro servizi a più di 2mila bambine e bambini, e a 1500 genitori e adulti di riferimento.

Dal 2022 a Roma, in collaborazione con l’Area di contrasto a tratta e sfruttamento, è attivo il progetto Nuovi Percorsi Roma, che supporta nuclei monoparentali ad alta vulnerabilità, anche provenienti da migrazioni forzate e tratta, con bambini e bambine tra 0 e 6 anni, per contrastare il rischio di ogni forma di sfruttamento sessuale o lavorativo e favorire percorsi di autonomia familiare. Nel 2024 lo sportello Nuovi Percorsi Roma ha affiancato 160 nuclei, raggiungendo 570 persone, delle quali 346 bambine e bambini.

La versione integrale del rapporto “Le Equilibriste” è disponibile qui: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/le-equilibriste-la-maternita-italia-nel-2025

Una selezione di infografiche è disponibile al link: https://we.tl/t-oyjszwIJs3

Una selezione generica di foto generiche è disponibile qui (credits sul titolo delle foto): https://drive.google.com/drive/folders/1H3ELMPvAMo4ocg9nEA3iivCXopaAA6zN?usp=sharing

Un breve video (16.9) con testimonianze e grafiche sui dati con sottotitoli è disponibile al link: https://vimeo.com/1080123199/ba1fb30356?share=copy

Un breve video (16.9) con testimonianze e grafiche sui dati senza sottotitoli è disponibile al link:https://vimeo.com/1075288199/c2b6dd7749?share=copy

Un breve video (9.16) con testimonianze e grafiche sui dati con sottotitoli è disponibile al link: https://vimeo.com/1080122840/23ea542b76?share=copy

Il video di commento ai dati Antonella Inverno, Responsabile Ricerca e Analisi Dati di Save the Children Italia, è disponibile al link: https://vimeo.com/1080100136/21780bf3cf