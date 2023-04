SAT * TRENTO FILM FESTIVAL – “PASSAGGI DI STATO”: « IL TURISMO DELLA MONTAGNA VISTO DAGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO ITE TAMBOSI, INCONTRO CON GLI STAKEHOLDERS »

18.16 - venerdì 28 aprile 2023

Nella prima giornata del Trento Film Festival, le studentesse e gli studenti dell’Istituto ITE Tambosi di Trento (4^ TA), in collaborazione con SAT – Commissione Scuola e Formazione, hanno organizzato l’evento “Passaggi Di Stato”, dialogo sulla sostenibilità dei modelli turistici d’alta montagna.

Nell’occasione è stato presentato dagli autori Maurizio Dematteis e Michele Nardelli anche il libro “Inverno Liquido” (Derive e Approdi editore) sul quale gli studenti si sono soffermati a ragionare nel corso dell’anno scolastico.

A partecipare all’incontro anche: Mirco Bisesti, assessore istruzione PAT (in collegamento); Anna Facchini, presidente SAT; Andrea Bezzi, dirigente scolastico Tambosi; Stefano Moltrer, Panarotta Skialp-Natur; Lorenzo Delladio, amministratore delegato La Sportiva; Paolo Grigolli, direttore generale Apt Fassa; Maurizio Rossini, amministratore Trentino Marketing.

In un confronto, appassionato e intenso, i partecipanti sono stati “interrogati” dagli studenti. Si sta facendo abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici? Si stanno affrontando le nuove criticità connesse al turismo di massa nelle terre alte? Come e dove ricercare nuovi modelli di sviluppo sostenibile? Queste solo alcune delle domande che le ragazze e i ragazzi hanno posto ai relatori.

Così Anna Facchini, presidente SAT: “Quando la SAT entra nelle scuole lo fa perché sa guardare lontano. Gli studenti di oggi saranno gli amministratori di domani, sono coloro che prenderanno il nostro posto nel mondo delle associazioni e delle imprese. Questa generazione è molto attenta e sensibile alle tematiche ambientali. È questa generazione che tocca con mano le conseguenze di politiche che abbiamo svolto senza un’adeguata lungimiranza e oggi vedere questi ragazzi al lavoro, sentire come sanno prendere in mano le situazioni e porre domande intelligenti, ci dà speranza nel futuro”.

Maurizio Rossini si è soffermato sui linguaggi di promozione delle aree montane; Paolo Grigolli ha delineato l’importanza degli equilibri economici e produttivi dell’alta montagna; Stefano Moltrer ha dato voce al ruolo delle amministrazioni in merito alle decisioni relative alla frequentazione della montagna; Lorenzo Delladio ha ricordato che possono esserci modelli alternativi di turismo della neve ma vanno costruiti attraverso la collaborazione tra istituzioni e comunità. “Fare impresa in montagna non è semplice – ha detto Delladio – ma allo stesso tempo è una straordinaria responsabilità verso il territorio che amiamo, con il dovere di formare risorse locali per garantire il futuro delle comunità montane, e verso l’azienda stessa per garantire l’attrattività dei giovani talenti. Sono questi gli ingredienti per garantire che il ciclo virtuoso continui. Credo che formazione continua e attenzione al territorio a 360° siano dei pilastri fondanti del fare impresa”.

E a proposito di formazione è intervenuta anche Elia Perini, presidente Commissione Scuola Formazione SAT: “Questo evento, organizzato e gestito dagli studenti e dalle studentesse, costituisce un momento di un percorso di respiro pluriennale progettato in stretta collaborazione con la Commissione scuola e formazione della SAT. Il tema del futuro della montagna è centrale per noi, soprattutto in relazione al sempre più grande numero di frequentatori di questo fragile ambiente, per cui riteniamo cruciale avviare i ragazzi e le ragazze ad una frequentazione consapevole dell’ambiente montano, aiutandoli a cogliere le criticità connesse al turismo di massa nelle terre alte, a maturare uno sguardo critico sulla realtà attuale ed a sviluppare capacità progettuali che sappiano individuare, per il futuro, modelli di sviluppo diversi e veramente sostenibili”.