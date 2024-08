SAT – SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI * “DOLOMITI HYDROTOUR“: «VISITA GUIDATA ALLA DIGA DI MALGA BISSINA, IL 14 SETTEMBRE ORE 14.30»

18.40 - martedì 20 agosto 2024

Dolomiti Energia invita i soci SAT ad una visita speciale e riservata, aprendo le porte della Diga di Malga Bissina sabato 14 settembre 2024.

Ubicata all’ingresso della suggestiva Val di Fumo, ai piedi dell’Adamello, la diga di Malga Bissina è un’opera imponente e ben integrata nel contesto naturale. La diga, in calcestruzzo a gravità alleggerita, crea un lago con un volume di circa 61 milioni di m³ d’acqua, utilizzato per produrre energia rinnovabile nella centrale di Malga Boazzo.

La visita, adatta a bambini e adulti, permette di scoprire da vicino le emozionanti fasi di costruzione attraverso una serie di foto storiche e postazioni informative, e ammirare le altezze mozzafiato all’interno della struttura.

Un’occasione unica anche per riflettere su temi come la sostenibilità ambientale e sul contributo che le scelte quotidiane di ognuno di noi possono dare per costruire insieme un futuro più sostenibile per tutti.

La visita è riservata ai soli soci SAT, la partecipazione alla visita guidata è gratuita.

La visita avrà luogo sabato 14 settembre 2024 alle ore 14.30.

Prima della visita, basterà mostrare la conferma di prenotazione ricevuta via mail e mostrare la propria tessera SAT.

NOTA: L’impianto non è sbarrierato, quindi NON è accessibile a carrozzine. È consigliabile portare con sé una giacca adeguata, dato che la temperatura interna della diga è di 8°C.

Iscrizione entro giovedì 5 settembre 2024, fino a esaurimento posti.