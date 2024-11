SAT ROVERETO E WANTED CINEMA * FILM “PERICOLOSAMENTE VICINI“: «CON ALESSANDRO DE GUELMI E ANNA SUSTERSIC, IL 13/11 – 20.30»

19.01 - domenica 10 novembre 2024

SAT Rovereto in collaborazione con Wanted Cinema è lieta di presentare Pericolosamente Vicini, il 13 novembre, ore 20.30 presso la Sala Filarmonica di Rovereto in corso Rosmini 86 Parteciperanno Alessandro de Guelmi, veterinario e Anna Sustersic, giornalista e autrice del libro Sulla via dell’orso. Un racconto trentino di uomini e natura.

In nessun’altra parte del mondo orsi ed esseri umani vivono a così stretto contatto come in Trentino. Tuttavia, con la crescita della popolazione di orsi, aumentano anche gli incontri pericolosi tra uomini e animali. Il team di 20 persone, composto da ranger e veterinari, che si occupa contemporaneamente della protezione di persone e animali, si trova ad affrontare un compito particolarmente importante. L

‘incidente della Pasqua 2023 segna la prima morte causata da un animale selvatico in Europa centrale nella storia recente. Mentre i forestali cercano di catturare JJ4, il conflitto tra gli attivisti per i diritti degli animali e gli oppositori dell’orso raggiunge un punto critico, sollevando domande urgenti: JJ4 deve essere uccisa? Come gestire il ritorno dei grandi predatori nelle nostre foreste? Quando gli orsi diventano un problema? E chi è il vero proprietario della natura e della foresta?

Film diretto da Andreas Pichler (The Milk System, Teorema Venezia), Pericolosamente vicini è un documentario che tratta il rapporto tra l’uomo e la popolazione di orsi che vive in Trentino e nelle Alpi.