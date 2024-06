“SASSI E NON SOLO“ (TN) * “FESTIVAL SUL PAESAGGIO TERRAZZATO“: «5 LE SQUADRE IN GARA, APPUNTAMENTO A TERRAGNOLO (15-16/6)»

07.47 - giovedì 13 giugno 2024

Nei giorni del 15 e 16 giugno 2024 si svolgerà l’ottava edizione di SASSI e NON SOLO, Festival e concorso internazionale sul paesaggio terrazzato nella Valle di Terragnolo nell’area delle Frazioni di Sega e Geroli. E’ un festival che prevede diversi eventi che gravitano sul tema del paesaggio terrazzato e quindi in particolare modo sul muro a secco che rappresenta la caratteristica principale di questo tipo di paesaggio. L’idea originale del Festival è quella di portare a confronto, in un concorso di abilità, le migliori esperienze costruttive Italiane, con squadre provenienti da varie regioni del nord-centro- sud, con squadre Europee e altre provenienti dal resto del mondo.

Le sette precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di squadre provenienti da: Veneto, Liguria, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Francia, Spagna, Giappone, Croazia, Svizzera, Inghilterra, Irlanda, Austria, Corea del Sud e naturalmente Trentino. La ottava edizione sarà materialmente realizzata dalle Associazioni che sono presenti a Terragnolo, con la collaborazione del Comune di Terragnolo, TSM – Scuola Trentina della Pietra a Secco, e Alleanza Mondiale per i Paesaggi Terrazzati – Sezione Italia.

L’evento principale sarà rappresentato da una gara tra 5 squadre che si confronteranno nell’intera giornata di domenica nella costruzione di una porzione di un muro a secco in una competizione che premierà la qualità del muro e non la velocità di esecuzione. Saranno anche coinvolti i bambini che potranno costruire un piccolo muro a secco dentro un box di legno (Petrabox) con pietre selezionate, e, per i più fantasiosi è anche previsto un laboratorio di pittura sui sassi curato dal Gruppo Alfa di Terragnolo. Quest’anno al Festival ci saranno diversi eventi promossi e coordinati con altre Associazioni ed Enti che promuovono manifestazioni legate al territorio.

La Foresta – Accademia di Comunità, sabato 15 mattina, orario 10/12, proporrà un “Analisi ambientale partecipata dello stato di salute del Leno” che scorre vicino alla Frazione Sega. Al sabato pomeriggio alle ore 18, alla Antica Segheria Veneziana ci sarà una proiezione di un filmato sul tema dei muri in pietra a secco di Kythnos a cura di RAM film festival – Fondazione Museo Civico di Rovereto, e a seguire ci sarà la consegna del premio SASSI e NON SOLO che quest’anno è dedicato all’Associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta. Altro evento sarà alla domenica mattina con orario 10/12, è “il benessere forestale: l’esperienza del forest bathing” curato dal Parco del Respiro e Orme Festival dei Sentieri di Fai della Paganella. Avremo anche altre proposte come una Mostra Sementi Biodiversità a cura dell’Associazione Pimpinella, un punto informazioni con libri a tema e una mostra di ricami artigianali sui detti popolari di Terragnolo.

Nei momenti di ristoro, proporremo il nostro “fanzelto”, il tipico pane sottile tradizionale preparato con grano saraceno.

Sarà una festa in cui mostreremo la bellezza del nostro paesaggio incontaminato con il coinvolgimento delle realtà associative e culturali presenti in loco.Il riscontro delle precedenti edizioni è stato notevole, non esiste infatti a livello di gara tra nazioni europee e tanto meno mondiale una competizione di tale genere, siamo quindi convinti che questa idea di Festival non potrà che avere sempre maggiore consenso.

Il Festival ha finora consentito la ricostruzione di più di 100 metri lineari di strutture di contenimento costituite da murature campestri in pietra locale posata a secco, che si inseriscono in un paesaggio agrario terrazzato. Nel corso delle varie edizioni annuali del festival, le opere murarie sono state eseguite da 34 squadre di artigiani provenienti da diverse regioni dell’Italia e da diversi paesi stranieri, sia europei che extra-europei, rispettando il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze proprie di un’arte costruttiva primordiale che, dal 2018, è stata inserita tra i beni immateriali del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Tra i risultati ottenuti, oltre a quelli già menzionati, si deve aggiungere la creazione di un “parco espositivo” di muri di sostegno in pietra a secco che appare unico nel suo genere in Italia e in Europa.

Il programma completo è su https://www.facebook.com/sassienonsolo

Foto: edizione 2021