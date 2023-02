” SANT’ORSOLA ” – COOPERATIVA AGRICOLA (TN) * FRUIT LOGISTICA: « A BERLINO SAREMO PRESENTI CON UNO SPAZIO ESPOSITIVO, DALL’8 FEBBRAIO »

17.49 - sabato 4 febbraio 2023

La società cooperativa agricola Sant’Orsola sarà presente con un proprio spazio espositivo (Halle 4.2, stand A-4) all’edizione 2023 di Fruit Logistica, la fiera mondiale più quotata del settore ortofrutta in programma a Berlino da mercoledì 8 febbraio a venerdì 10.

Sul palcoscenico globale della fiera berlinese la Sant’Orsola presenterà per la prima volta ai visitatori ed ai buyer internazionali la Famiglia Residuo Zero ovvero i suoi mirtilli e lamponi a residuo zero che produce unica in Italia ed Europa. In anteprima presenterà anche la sua novità 2023 nella linea dei prodotti residuo zero ovvero il bis da 200 grammi misto mirtillo RZ e lampone RZ che entrerà nel mercato italiano in primavera. Nel pieno rispetto dell’ambiente anche il nuovo packaging del bis realizzato in pet riciclato in confezione unica termosaldata.

La Società cooperativa rafforza così la sua leadership di successo nel mercato dei piccoli frutti dopo il lancio italiano del lampone e del mirtillo residuo zero. Accolti entrambi con entusiasmo dai consumatori che reputano i due piccoli frutti una conquista importante ed una garanzia in tema di reale sostenibilità alimentare. Infatti, è a residuo zero un piccolo frutto che al momento della raccolta non presenta alcun residuo rilevabile di prodotti fitosanitari.

Mirtillo e lampone RZ sono prodotti esclusivamente dai soci della Sant’Orsola in Sicilia, Calabria e Trentino, sono figli della sua filiera ambientale virtuosa e marcano con decisione la sua evoluzione green iniziata sia nella produzione dei suoi piccoli frutti con metodi alternativi, sia usando nuovi packaging, da molti da anni ormai r-pet al 100%.

La Sant’Orsola sarà presente anche alle altre principali fiere internazionali in calendario nel 2023 per proporre le sue novità e la sua visione culturale e produttiva nel mondo dei piccoli frutti. Forte dei suoi 40 e più anni di esperienza nel settore, con i suoi 800 soci al lavoro su 450 ettari di superficie distribuiti in varie regioni italiane, produttori di piccoli frutti, fragole, ribes, baby kiwi e ciliegie.