SAN LORENZO DORSINO – TURISMO TRENTINO: “DAL PRIMO AGOSTO LA NOSTRA LOCALITÀ AMMESSA NELL’ ‘INTERNATIONAL GREETER ASSOCIATION’, PRIMO BORGO ITALIANO A FARNE PARTE“

12.30 - domenica 4 agosto 2024

Dal 1° agosto il borgo di San Lorenzo Dorsino è ufficialmente membro dell’International Greeter Association, la rete internazionale che unisce le oltre 130 città in tutto il mondo che offrono, a visitatori e visitatrici, il servizio dei Greeters. San Lorenzo Dorsino è il primo borgo italiano a farne parte.

Ora è ufficiale. Dal 1° agosto il borgo di San Lorenzo Dorsino fa parte dell’International Greeter Association.

Ma chi sono i Greeters? Sono persone del posto che offrono il loro tempo e le loro conoscenze per guidare visitatori e visitatrici in una piacevole passeggiata alla scoperta dei tesori artistici, gastronomici, paesaggistici e storici del luogo in cui vivono. Comuni cittadini che accolgono i turisti per una visita fuori dal comune.

L’idea è nata a New York nel 1992 quando Lynn Brooks ha fondato il Big Apple Greeter. Lynn ha sempre amato la sua città. Con il suo progetto desiderava sfatare i miti negativi sulla sua città. Lynn diceva “voglio che le altre persone capiscano New York come la capisco io. Voglio che vivano la città come la faccio io. E tutto quello che devo fare è invitare i visitatori a trascorre del tempo con me o con qualsiasi altro abitante di New York, per mostrare loro la vita nascosta e bella in questa città”.

Quella di Lynn è stata un’idea geniale. In poco tempo il programma si è diffuso in tutto il mondo. Oggi esiste l’Intenational Greeter Association che comprende più di 130 città e regioni, dall’Argentina ai Vietnam.

Il mondo si è riempito di questi gruppi di persone entusiaste del luogo in cui vivono e desiderose di condividere questa passione con visitatori e visitatrici.

I Greeters si divertono ad accogliere i visitatori, così come accoglierebbero degli amici. Il Greeter non è una guida professionista ma un ambasciatore volontario del suo territorio, non fa una visita ma propone una passeggiata. Tutti i Greeters condividono gli stessi valori fondamentali. La loro “lingua” è il “tu”, in linea con il contatto personale e il motto “Vieni come ospite, vai come amico”.

Ora anche San Lorenzo Dorsino ha i suoi Greeters e fa ufficialmente parte di questo network mondiale. È il primo borgo italiano nel quale è attivo questo sistema internazionale di accoglienza turistica non convenzionale.

“Sono diventata Greeter perché era il momento di uscire dal mio guscio, superare alcune difficoltà di relazione e immergermi nella realtà del mio paese, condividendo conoscenze, bellezze e ricordi personali”. Sono le parole di Nella, che con Alessandro, Claudia, Donatella, Federica, Gianfranco, Giulia, Giuliana, Ida, Lorenza, Loretta, Luisa, Miriam e Palmira compone la squadra di Greeters di San Lorenzo Dorsino.

Si tratta di 14 volontari, gente ospitale di San Lorenzo Dorsino che hanno deciso di offrire il loro tempo a visitatori e visitatrici del borgo per mostrare e far conoscere loro tutto ciò che amano e vivono di San Lorenzo Dorsino.

Il percorso per diventare Greeters è partito in primavera ed è stato organizzato dal Consorzio Turistico Borgo Vivo. Si è partiti con un corso di formazione esperienziale sulla comunicazione, per rafforzare la capacità e lo stile comunicativo. Poi i volontari hanno partecipato ad una trasferta a Bologna per una formazione sul campo, visitando la città in compagnia di greeters locali. Uno scambio di buone pratiche che sarà restituito a metà agosto, quando saranno i Greeters bolognesi a far visita a San Lorenzo Dorsino.

Il servizio di Greeters, sostenuto anche dalla Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, è attivo nel borgo di San Lorenzo Dorsino da qualche settimana. È un servizio di volontariato gratuito che promuove il turismo partecipativo ed è una fonte di scambio culturale e di arricchimento reciproco. I Greeters condividono con i Greeters di tutto il mondo alcuni valori fondamentali:

1. sono volontari, un volto amichevole per chi visita il borgo

2. accolgono singoli e piccoli gruppi fino a sei persone

3. l’incontro con un Greeter è gratuito

4. supportano il turismo sostenibile. Rispettano gli ambienti naturali e artificiali, portando un arricchimento culturale ed economico alla Comunità.

Fin da subito il servizio ha incontrato il grande apprezzamento di visitatori e visitatrici che ne hanno compreso lo spirito. Riportiamo alcune recensioni:

“Bellissima esperienza con i Greeters. Non è stata una piacevole visita in uno dei borghi più belli d’Italia, ma un’emozione di accoglienza e fratellanza unica. Grazie!”

“Un’accoglienza unica da parte dei greeters che mi ha fatto sentire (sensazione condivisa) un amico atteso da molto tempo”

“Abbiamo fatto una bellissima passeggiata con i greeters e oltre alla bellezza dei loro incantevoli borghi, ci hanno trasmesso la passione e l’amore per il proprio territorio. Ci siamo trovati come tra amici, abbiamo ammirato scorci inusuali, ma quello che ci ha colpito di più è la generosità e l’accoglienza delle persone di questi borghi. Si percepisce subito che è un’attività fatta col cuore e con spontaneità.”.

Per prenotare una passeggiata gratuita con i Greeters di San Lorenzo Dorsino basta contattare l’Ufficio Turistico T. 0465 734040.