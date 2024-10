“SAIT“ * “SGUARDI SUL MONDO”: «PROSEGUE LA RASSEGNA CON STEFANO MANCUSO, DOMANI IL SECONDO APPUNTAMENTO DAL TITOLO “IMMAGINARE UNA CITTÀ VIVENTE”»

10.41 - mercoledì 16 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani alle 20:30, presso la sede della Cooperazione Trentina, si svolgerà il secondo dei tre appuntamenti, dal titolo “Immaginare una città vivente”, con il noto botanico. Per festeggiare i 125 anni del Consorzio sono state organizzate tre conversazioni serali ad ingresso libero e aperte a Soci e cittadinanza

Prosegue la rassegna “Sguardi sul mondo. Conoscere oggi per capire domani”, organizzata da SAIT Coop (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) per festeggiare i 125 anni dalla fondazione.

La seconda delle tre conversazioni serali – che si svolgono presso la sede della Cooperazione Trentina a Trento, ad ingresso libero e aperte a Soci e cittadinanza – vedrà andare in scena domani, giovedì 17 ottobre, il botanico Stefano Mancuso che rifletterà sul tema della sostenibilità ambientale con l’appuntamento intitolato “Immaginare una città vivente”. Mancuso sarà introdotto da Massimo Bernardi, Direttore dell’Ufficio ricerca e collezioni museali del MUSE – Museo delle Scienze di Trento.

Il primo incontro della rassegna “Sguardi sul mondo” si è svolto lunedì 23 settembre e ha visto protagonista l’economista Carlo Cottarelli (“Crescita economica in Italia ed Europa: demografia, progresso tecnico e investimenti”), mentre il terzo ed ultimo incontro serale si svolgerà lunedì 18 novembre con la giurista Daria de Pretis (“Il valore della cooperazione nella Costituzione”).

Vi sarà infine una mattinata dedicata alle scuole (giovedì 21 novembre) con la proiezione, presso la Sala della Federazione Trentina, del film “Mani in pasta”. Gli studenti potranno dialogare con Daniele Biacchessi, regista del film e Carlo Barbieri, autore del libro “Le mani in pasta. Le mafie restituiscono il maltolto”, da cui è tratto il film. Immaginare una città vivente

Stefano Mancuso, botanico. Giovedì 17 ottobre | 20:30 | via Segantini, 10 – Trento (sede della Cooperazione Trentina) Descrizione: Ormai la maggior parte dell’umanità vive nelle città, luoghi che occupano meno del 2% della superficie delle terre emerse. Ogni strategia di riduzione del nostro impatto sull’ambiente non può che passare attraverso una nuova idea di città.

Biografia Mancuso1: Scienziato e divulgatore, Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare. Professore ordinario presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi.

È stato il primo scienziato italiano ad essere invitato nel 2010 come speaker in un TED Global tenutosi ad Oxford e successivamente visualizzato oltre 1,4 milioni di volte solo sul sito TED. Nel 2014 fonda PNAT, una start-up dell’Università di Firenze per la creazione di tecnologia ispirata dalle piante. Nel 2016 vince il premio del Ministero della Scienza e Tecnologia austriaca “Wissenschaftbuck des Jahres” per il miglior saggio scientifico dell’anno. In qualità di scrittore esordisce nel 2013 pubblicando con Giunti il pluripremiato best-seller Verde brillante. Nel 2018, il suo libro Plant Revolution vince il Premio Galileo 2018, il più prestigioso premio per la saggistica scientifica. I suoi libri sono tradotti in 27 lingue. È inoltre autore di vari podcast. Nel 2022 è stato insignito del Fiorino d’Oro, il massimo riconoscimento della Città di Firenze, ed è stato nominato direttore scientifico della neonata Fondazione per il futuro delle città.