SAIT COOP E FAMIGLIE COOPERATIVE TRENTINE * SOSTEGNO A POPOLO IRAN: « FINO AL 30/4 LA CAMPAGNA “DONNA. VITA. LIBERTÀ”, CON PATROCINIO AMNESTY INTERNATIONAL »

11.42 - martedì 18 aprile 2023

Negli oltre 380 punti vendita della rete in Trentino-Alto Adige è attiva la raccolta delle firme, lanciata da Coop con il patrocinio di Amnesty International Italia, per sensibilizzare e mobilitare la popolazione verso le donne e gli uomini che stanno combattendo per i diritti umani in Iran.

Le cartoline ritagliate e compilate, da inserire negli appositi contenitori presenti nei punti vendita, saranno poi consegnate da Coop all’Ambasciata dell’Iran in Italia. È possibile partecipare anche utilizzando la cartolina presente nell’ultimo volantino (11-26 aprile) o nella rivista Cooperazione tra Consumatori di aprile, oppure ancora dal sito dedicato.

Mancano meno di due settimane per far sentire la propria voce, partecipando alla raccolta firme a favore della popolazione iraniana che sta combattendo per la difesa dei propri diritti e libertà. Negli oltre 380 punti vendita di SAIT Coop (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) e Famiglie Cooperative è possibile trovare le cartoline con la foto di una ciocca di capelli di una donna da tagliare, compilare e inserire negli appositi contenitori.

La campagna “Donna. Vita. Libertà” è stata lanciata da Coop, con il patrocinio di Amnesty International Italia, al fine di sensibilizzare e mobilitare la popolazione italiana sulla situazione in corso in Iran. A settembre dell’anno scorso, Mahsa Amini, venne arrestata nella capitale, Teheran, mentre era in vacanza con la famiglia, a causa di una ciocca di capelli che le spuntava dall’hijab (il velo islamico obbligatorio per legge), non coprendole a sufficienza il volto. Pochi giorni dopo Mahsa morì: secondo le autorità del Paese, a causa di un malore; secondo i familiari, a seguito di un pestaggio brutale. Da allora è iniziata la protesta al grido di “donna, vita, libertà”, proseguita fino ad oggi, nonostante la pesante repressione in corso che ha portato a migliaia di arresti, processi sommari e uccisioni. Il taglio di una ciocca di capelli è così diventato il simbolo di una protesta solidale verso il popolo e le donne iraniane.

Sono circa 2 milioni le cartoline, in formato cartaceo e digitale, che Coop punta a consegnare all’Ambasciata dell’Iran in Italia. Oltre ai negozi Famiglia Cooperativa, Coop Trentino e Coop Superstore è possibile partecipare utilizzando la cartolina presente nell’ultimo volantino (11-26 aprile) o nella rivista Cooperazione tra Consumatori di aprile, oppure ancora tramite il sito www.coop.it/donna-vita-liberta.