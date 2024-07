SAIT COOP * ALA: «CHIUSURA PUNTO VENDITA, PER INSUFFICIENTE AFFLUSSO DI CLIENTI»

18.30 - giovedì 4 luglio 2024

Lo scorso 30 giugno, il punto vendita di Ala in via Brigata Mantova, gestito dalla Famiglia Cooperativa Vallagarina è stato chiuso. Una decisione, assunta dalla Famiglia Cooperativa e condivisa con SAIT Coop (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine), che si è resa necessaria dopo aver valutato con attenzione tutte le possibili alternative, compreso il subentro nella gestione da parte del Consorzio.

Non si sono concretizzate, infatti, le condizioni minime per garantire la sostenibilità economica del negozio, a causa della forte competizione nell’area e di un insufficiente afflusso di clienti. Inoltre, l’offerta sul mercato era tale da non giustificare neanche ragioni sociali per mantenere aperta la struttura, poiché la comunità locale continua ad avere più possibilità di scelta, sotto casa, per fare la spesa.

Certamente, il rammarico più sentito va ai tre dipendenti, assunti a tempo determinato – che ringraziamo assieme alla Famiglia Cooperativa per il lavoro svolto e l’impegno profuso -, per non essere stati in grado di garantire loro una prospettiva di lungo periodo. L’apertura del punto vendita di Ala – avvenuta a maggio 2023, senza contributi pubblici – per la Famiglia Cooperativa ha rappresentato un tentativo coraggioso di tornare a presidiare un territorio da cui la Cooperazione mancava da molti anni. Tentativo che, malgrado tutti gli sforzi posti in essere per far fronte a volumi di vendita insufficienti, non ha dato i risultati sperati. I fattori sopracitati, a seguito di un’analisi sulle possibili prospettive future, hanno reso quindi necessario arrendersi all’evidenza e trarre le dovute conclusioni.

Una decisione già assunta, in passato, anche da altri operatori della distribuzione.