“ROVERETO SWIM MEETING“ * NUOTO: « PRESENTATA LA 14MA EDIZIONE “TERZO MEMORIAL LINO BARBIERO“, CHE SI TERRÀ ALLE PISCINE DI VIA UDINE (9-11/6) »

11.08 - domenica 4 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ufficialmente presentata la quattordicesima edizione dell’evento natatorio trentino dell’anno, il 14° Rovereto Swim Meeting – 3° Memorial Lino Barbiero, che si terrà presso le piscine di Via Udine dal 9 all’11 giugno 2023.

Conferenza stampa tenutasi presso la splendida cornice dell’impianto natatorio, da ieri aperto al pubblico con tutte le vasche estive e il solarium, e che ha visto partecipare Gianfranco Barbiero, Presidente Leno 2001 e direttore dell’impianto, Dott. Mario Bortot, assessore allo sport del Comune di Rovereto, Cristian Sala, Presidente FIN Trentino, Dott.ssa Sabine Dejakum, Presidente Brixen Nuoto e Responsabile circuito Euregio, Dott. Nicolò Rigatti, Coordinatore dell’evento e responsabile di Amici Nuoto Riva, e Dott. Fabio Lago, Responsabile Cassa Rurale Alto Garda.

La 14°Rovereto Swim Meeting si inserisce in un nuovo circuito di eventi internazionale denominato “Euregio Swim Cup”: Bressanone, Innsbruck e Rovereto uniscono i tre trofei a creare un circuito più ampio, fatto di collaborazione e condivisione.

“Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori” commenta l’Assessore allo Sport del Comune di Rovereto Dott. Bortot “mi piace l’idea che questo evento, già conosciuto ed importante, sia stato inserito in una sequenza di eventi che idealmente uniscono questi tre territori. É l’occasione per la città e per gli atleti di inaugurare la stagione estiva, con questa “contaminazione” che abbraccia tutta la città di Rovereto in un momento di sport “positivamente chiassoso”, in una vera e propria festa del nuoto. A breve distanza, negli stessi giorni, si terrà anche la Festa della Città sul Fiume, un’ottima occasione per tutti per scoprire Rovereto anche tramite un altro evento legato all’acqua. Ringrazio nuovamente gli organizzatori per questa tre giorni tre gare che esprimeranno non solo tanta quantità di atleti ma anche tanta qualità”.

Gianfranco Barbiero, Presidente Leno 2001: “Questa 14^ edizione è diventata “Swim Meeting” per rientrare in questo progetto che ci è stato proposto dal Bressanone Nuoto, per promuovere il nuoto a livello internazionale. Siamo alla prima edizione del circuito: c’è stata una buona partecipazione nelle prime due tappe di Innsbruck e Bressanone e l’obiettivo è di aumentare la partecipazione di atleti provenienti da tutte le nazioni. Ringrazio il Comune per questa opportunità, perché comunque “bloccare” le piscine per questi eventi è bello ma crea anche delle problematiche con la cittadinanza, ma entrambi abbiamo in ottica lo sviluppo del turismo sportivo, fare arrivare tanti atleti che soggiorneranno negli alberghi, visiteranno la città, mangeranno nei ristoranti, porterà a Rovereto un indotto importante: la suddivisione in tre giorni è proprio per permettere ad atleti e famiglie non solo di gareggiare ma anche di scoprire la città.

Ovviamente gestire questi numeri non è semplice, dunque ringrazio i collaboratori, gli sponsor, e la Amici Nuoto Riva con cui organizziamo tecnicamente l’evento. Un evento del genere ha ovviamente dei costi importanti e non sarebbe possibile organizzarlo senza il supporto delle istituzioni, Comune di Rovereto e Provincia di Trento, dei partner, Cassa Rurale Alto Garda e Tiroler, nuovo partner che ha abbracciato la filosofia del circuito Euregio.

Cristian Sala, Presidente FIN Trentino: “dal punto di vista sportivo agonistico è molto positivo che la stagione inizi a Rovereto, nella vasca esterna da 50m, credo che sia il miglior modo per far gareggiare gli atleti più grandi e per dare valore ai più piccoli in cui credo moltissimo, in un contesto di grande pregio con atleti provenienti da tutta Italia. Ottima questa unione a formare l’Euregio Swim Cup, che abbiamo fortemente sostenuto insieme al Presidente della FIN Alto Adige, perché crediamo fortemente nelle relazioni tra territori nello sport, per far vivere ai ragazzi un’esperienza di memoria storica e di condivisione: potersi confrontare con colleghi che provengono da lontano è ovviamente un’opportunità imperdibile.

Ultima considerazione, riguardante la struttura del CN Rovereto: l’anno prossimo sarà il centro focale di tutta l’attività agonistica provinciale, visti gli imminenti lavori di rinnovamento delle altre strutture del territorio. Rovereto sarà l’unica vasca da 50m in cui poter disputare eventi nella stagione estiva: sarà complicato ma credo che aver investito in questa struttura negli anni ci porta oggi ad avere una certezza di un polo natatorio perfetto per la stagione 2024 e 2025. A chiusura, mi piace ricordare perché siamo qui: Lino Barbiero è il vero fautore del polo natatorio a Rovereto, del centro natatorio per come è oggi, grazie alla sua visione avveniristica di investimento al fianco delle istituzioni per lo sviluppo e la crescita di tutto lo sport. È grazie a lui che oggi possiamo organizzare eventi sempre più grandi, ed è proprio così che lui vedeva lo sport”.

Dott. Fabio Lago, Responsabile Filiale di Rovereto per la Cassa Rurale Alto Garda: “Essendo noi una banca del territorio, è con grande piacere che possiamo tornare a sostenere eventi sportivi di questa portata proprio qui, dove si sviluppa e cresce la nostra realtà”.

Sabine Dejakum, Presidente Brixen Nuoto e ideatrice circuito Euregio: “in realtà l’idea della Swim Cup è stata di mio figlio, che ha disputato per tanti anni gare a livello agonistico di nuoto in Trentino, in Alto Adige e anche ad Innsbruck. Ne abbiamo discusso a casa, di circuiti ce ne sono tanti in Italia, ma come l’Euregio non c’è niente, solo circuiti sociali non agonistici. L’anno scorso ci siamo attivati e abbiamo trovato società molto disponibili ed interessate, come appunto Rovereto, che già organizzava una manifestazione di grande successo e con delle società, dal punto di vista organizzativo, molto efficaci ed organizzate. Siamo riusciti ad organizzare questi eventi grazie anche al sostegno di Tiroler, che ci ha supportato in tutta l’elaborazione e lo sviluppo dell’evento, e degli uffici istituzionali di Bolzano”.

Nicolò Rigatti, Responsabile evento ed Amici Nuoto Riva: “quest’anno i numeri sono stati molto importanti, con le iscrizioni aperte a fine marzo e chiuse, per raggiungimento delle soglie numeriche, ai primi di aprile. Abbiamo superato la quota degli 800 atleti, per un totale di 2800 partenti, di cui 1000 Esordienti nella sola giornata di domenica. Ovviamente l’impianto può reggere questi numeri, grazie ad una struttura organizzativa complessa e rodata. Sono iscritte 35 squadre, anche dalla Germania e dall’Austria ma soprattutto, cosa che a livello tecnico ci inorgoglisce parecchio, gli atleti allenati dal tecnico Matteo Giunta presso il Centro Tecnico Federale di Verona hanno deciso di partecipare alle nostre gare: il ranista Luca Pizzini medaglia di bronzo agli Europei di Roma e Sara Gailli, stileliberista bronzo e argento agli Europei.

Loro saranno i VIP delle gare Assoluti, cui si uniranno tantissimi medagliati a livello giovanile italiano, e prossimi convocati ai campionati europei giovanili Junior, come Veronica Quaggio. É un punto di arrivo ma anche di partenza, il livello tecnico è sempre più alto e, parallelamente al settore giovanile cui teniamo particolarmente perché facciamo partecipare i nostri atleti, vogliamo puntare ad portare qualche campione in più nella categoria Assoluti. Abbiamo avuto una grande adesione a livello Esordienti, con tante squadre che ci hanno scelto come trasferta dell’anno per portare i ragazzi per la prima volta a disputare un evento agonistico all’aperto. Un grande plus dell’organizzazione e della struttura è la possibilità di dare la vasca di riscaldamento interna ad 8 corsie a completa disposizione degli atleti, cosa difficilissima da trovare negli altri meeting”.

Quest’anno, come l’anno scorso, si terranno gare dei circuiti Esordienti, Ragazzi, Assoluti, al cui interno si assegneranno borse di studio intitolata a Lino Barbiero ai migliori atleti della categoria Ragazzi, con le classiche premiazioni della tappa di Rovereto, ma in più si terranno in chiusura le premiazioni del circuito Euregio Swim Cup: Rovereto è l’ultima tappa e definirà dunque le Società vincitrici in base ai posizionamenti nelle tre tappe.

Presente il livestreaming per tutta la durata dell’evento sulle pagine social del Centro Natatorio Rovereto e su Youtube, gare al via venerdì 9 giugno ore 18.00 (Ragazzi e Assoluti), sabato 10 giugno alle ore 9.15 (Ragazzi e Assoluti), domenica 11 giugno ore 9.15 (categoria Esordienti). Chiusura e premiazioni finali circuito Euregio, sabato 10 giugno circa ore 18.30.