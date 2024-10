ROTARY CLUB TRENTINI * 75 ANNI ATTIVITÀ: «VERRANNO PRESENTATE LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, A TRENTO 9/11 – 15.00»

16.02 - giovedì 24 ottobre 2024

Nell’àmbito delle manifestazioni per Trento Capitale del Volontariato 2024, i Rotary e i Rotaract club del Trentino organizzeranno un evento aperto alla cittadinanza che si terrà:

Sabato 9 novembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la sala della “Fondazione Caritro” Trento – Via Calepina 1

Durante l’evento, verranno presentate le attività di volontariato del Rotary a livello internazionale, nazionale e locale, sottolineando l’impegno di lungo corso dei Club Rotary Trentini, attivi da 75 anni sul territorio provinciale.

Sarà un’occasione unica per conoscere le principali iniziative promosse, come il progetto globale Polio Plus, la partecipazione alla raccolta fondi nel corso della Venice Marathon End Polio Now, le azioni di solidarietà come gli HappyCamp, campi estivi rivolti alle persone affette da disabilità e alcuni dei più importanti progetti di volontariato svolti a livello locale.

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli relatori, tra cui il prof. Alessandro Calegari, Governatore del Distretto 2060, che interverrà in collegamento remoto per condividere la visione e la missione del Rotary. Sarà un’occasione per approfondire i valori del Rotary International e della sua Fondazione, da sempre impegnati a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali e globali.