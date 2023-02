ROSSI (MISTO) * PATT E VALDASTICO: « BENE LA PRESA DI POSIZIONE DEL PARTITO, CONTRO L’USCITA A ROVERETO SUD »

13.52 - mercoledì 8 febbraio 2023

In questi giorni il dibattito politico, per la verità sempre piuttosto scarso sui contenuti e sulle proposte per il futuro, registra invece una netta presa di posizione politica. L’ha recentemente comunicata il PATT, poiché l’ha inserita fra i punti programmatici “fondamentali” che saranno oggetto dei colloqui con il Presidente Fugatti, in vista della possibile alleanza per le prossime elezioni provinciali. Si tratta della chiara e inequivocabile contrarietà alla previsione di un’uscita della Valdastico a Rovereto Sud.

Non è una questione di poco conto, non solo perché riguarda un tema su cui Fugatti e la Lega hanno messo in campo precise e ripetute prese di posizione facendone oggetto di esplicita (legittima si intende) campagna elettorale, ma anche perché a queste sono conseguite le relative decisioni dell’intero governo provinciale.

Mi riferisco alla avviata procedura di variante al Piano Urbanistico Provinciale. La variante contiene un solo punto, un unico obiettivo: quello di “allargare” il corridoio viabilistico est/ovest fra Veneto e Trentino fino a sud di Rovereto per consentire appunto di prevedere l’ipotesi di collegamento con uscita in quella zona.

Personalmente registro con favore la chiara presa di posizione di contrarietà del PATT, perché coincide con quella che ho sempre espresso nel passato e in questa legislatura. Pur non avendone notizia mi piace sperare che il PATT possa ancora considerare utile e preferibile il lavoro fatto dal governo provinciale che ho avuto l’onore di guidare nella passata legislatura: aver definito la possibilità di un collegamento fra Veneto e Trentino di tipo stradale e non autostradale, con un tracciato che potrebbe consentire di ridurre quasi totalmente il traffico in tutta la Valsugana e con uscita a Trento Sud. E aver ottenuto su questo il formale assenso del Veneto e dello Stato.

Ipotesi naturalmente non scevra di difficoltà, ma sicuramente più utile sotto il profilo trasportistico di quella voluta da Fugatti.

In relazione alla posizione politica espressa ed alla avviata procedura di variante al Piano Urbanistico provinciale si prospettano ora per il PATT ben due possibilità di dimostrare concretamente se la contrarietà espressa è davvero da considerarsi definitiva e non trattabile.

Infatti il disegno di legge di variante dovrà essere sottoposto prima al voto della terza commissione consiliare dove uno dei membri è il consigliere provinciale del PATT e poi arriverà in aula per il voto dell’intero consiglio. Mi auguro davvero che i voti siano in sintonia con le dichiarazioni.

Ugo Rossi