ROSSATO (FDI) * REPLICA A SINDACO TRENTO IANESELLI: « IL SUO È L’ENNESIMO SCARICABARILE, DIA UNA RISPOLVERATA ALLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA »

12.13 - martedì 7 marzo 2023

Sicurezza, Rossato (FdI) replica a Ianeselli: “Ennesimo tentativo di scaricabarile. Dia una rispolverata alle attribuzioni in materia di sicurezza” Non stupiscono le dichiarazioni del Sindaco di Trento Franco Ianeselli rilasciate oggi ad un quotidiano locale che, nel tentativo di mascherare la realtà dei fatti, agita lo spauracchio del razzismo. Tocca tristemente notare che la situazione che stiamo vivendo è invece fin troppo chiara!

E’ inutile negare che, a fronte di tantissimi stranieri perbene, rispettosi, desiderosi di integrarsi nella società e che sono i benvenuti, ve ne siano altri che se ne fregano delle nostre regole, dei nostri costumi e dei nostri principi fondamentali, rendendo la convivenza estremamente difficile!

Rimango altresì esterrefatta nel leggere affermazioni come “il Comune non è la Questura” e nel notare, per l’ennesima volta, un tentativo del Sindaco Ianeselli di condividere la propria responsabilità con qualcuno. Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi ampliamenti – dal punto di vista normativo e regolamentare – dei poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica al fine di prevenire gravi pericoli per la nostra cittadinanza. Ecco, caro Ianeselli, forse una rispolverata alle attribuzioni del Sindaco in materia di sicurezza urbana non farebbe male!

*

Cons. Katia Rossato – Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia