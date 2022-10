ROSSATO (FDI) * GIORGIA MELONI: « UNA DONNA NEL SEGNO DELLA COERENZA, UNA GRANDE EMOZIONE »

17.12 - sabato 22 ottobre 2022

Ho guardato e riguardato più volte quel giuramento ricco di storia e significato! La storia di una persona d’acciaio che ha saputo conquistare la stima e la fiducia di milioni di italiani, arrivando ad essere il primo Presidente del Consiglio donna della Repubblica!

Il significato vero della parola coerenza per chi ha percorso una strada che le ha sempre permesso di poter guardare negli occhi e a testa alta i propri concittadini e la nostra bandiera.

Si apre oggi in un periodo particolarmente difficile, una nuova fase della storia del nostro Paese. Sono certa che il nuovo Governo a guida Giorgia Meloni saprà mettere in campo tutte le risorse e le energie per darci le risposte che attendiamo da tempo.

Dopo anni di purgatorio, finalmente un Governo politico, finalmente un esecutivo espressione della volontà popolare.

Forza Giorgia, è giunto il momento del riscatto per l’Italia e gli italiani!

*

Cons. Prov. Katia Rossato