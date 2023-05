ROSSATO (FDI) * ELETTRIFICAZIONE FERROVIA VALSUGANA: « PIÙ COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA, OPERA STRATEGICA PER LA VALLE »

16.08 - mercoledì 31 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Elettrificazione Ferrovia della Valsugana, Rossato (FdI): “Più coinvolgimento della cittadinanza, per un’opera strategica per lo sviluppo della valle”. L’intervento relativo all’elettrificazione della ferrovia della Valsugana, rappresenta un’opera strategica del Governo e della Provincia autonoma di Trento, finanziata con i fondi del PNRR, che garantirà importanti vantaggi, favorendo la mobilità sostenibile e migliorando la connessione tra questa linea e l’intera rete ferroviaria (anche nell’ottica dello svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2026).

Lo scorso 14 aprile, RFI ha inviato ai Ministeri competenti, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, ai Dipartimenti della Provincia coinvolti, nonché ai Sindaci dei Comuni della Valsugana interessati dalla progettazione, un documento ove pare che si indichi il termine del 30 giugno p.v. per presentare osservazioni e progetti (richiesto dalla sottoscritta oltre un mese fa tramite formale istanza di accesso atti, al fine di informare debitamente la cittadinanza, e non ancora in mio possesso). All’interno di questo documento, verrebbero inoltre comunicate le migliaia di mq di espropri temporanei e definitivi, i passaggi a livello che verranno soppressi e i progetti di modifica delle circolazione (sottopassi o cavalcavia).

Esso, pertanto, seguirebbe il “censimento” di Rete ferroviaria italiana eseguito nel 2021 al fine di individuare i passaggi a livello (36 in tutto) per la quale RFI ha annunciato il proprio impegno a finanziarne la soppressione (circa € 670.000,00 per ogni passaggio a livello il costo dell’opera). Si è purtroppo costretti a riscontrare, amaramente, uno scarso interesse da parte della Amministrazioni valsuganotte per quanto riguarda la definizione degli interventi, nonché l’individuazione delle priorità e delle eventuali criticità sotto il profilo tecnico e della possibilità di spesa.

Secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p 15/2015) è compito delle Amministrazioni comunali informare la cittadinanza, recependone le osservazioni e consegnandole per tempo. E’ tuttavia da evidenziare che, in alcuni Comuni (come ad esempio Levico Terme), pare che addirittura gli stessi Consiglieri comunali lamentino di essere stati lasciati all’oscuro da parte dei rispettivi Sindaci, con riferimento a quanto deciso da RFI e delle osservazioni che le Amministrazioni intendono presentare (laddove ce ne fossero). Fratelli d’Italia, aperta al dialogo con tutti, prende tristemente atto dell’inerzia delle Amministrazioni locali della Valsugana, auspicando che si addivenga quanto prima al coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli stakeholders interessati dalla realizzazione dell’opera.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia