ROSSATO (FDI) * AFT ONLUS: « LA PAT SOSTENGA QUESTA REALTÀ, DA 40 ANNI OFFRE SOSTEGNO ALLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI O AFFETTE DA DIPENDENZE »

18.10 - giovedì 29 settembre 2022

Finanziamenti AFT – Onlus, Rossato (FdI): “La Provincia sostenga questa realtà, che da oltre 40 anni offre il proprio sostegno alle persone tossicodipendenti o affette da dipendenze”.

Nella giornata di martedì 27 settembre durante la seduta del Consiglio provinciale, a seguito dei numerosi interventi sui quotidiani locali che hanno dato notizia di una potenziale situazione di crisi di tale Ente, ho chiesto alla Giunta provinciale per quali ragioni siano stati ridotti i fondi provinciali destinati all’Associazione Famiglie Tossicodipendenti AFT Onlus e, qualora fosse verificato, a quali motivi si debba ascrivere il ritardo nell’erogazione di questi contributi.

Nella sua risposta, l’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana ha ricordato che le forme di finanziamento provinciale attive a favore di AFT si basano su contributi statali gestiti dalla Provincia di Trento e su forme di contributo e convenzione di livello provinciale tramite la partecipazione da parte dell’Associazione a procedure di evidenza pubblica per l’ammissione al finanziamento.

Ha poi ribadito come la situazione di AFT Onlus sia all’attenzione della struttura competente in materia di politiche sociali e che le problematiche presentate risultano in via di risoluzione, in collaborazione con l’Associazione. L’Assessore competente ha poi precisato che l’iter per la concessione di sostegni economici alle Associazioni è condizionato dal rispetto dei tempi e si fonda sulla completezza della documentazione presentata a supporto delle richieste, segnalando che la Provincia per perfezionare la procedura che riguarda AFT Onlus ha avuto la necessità di integrare l’istruttoria amministrativa, che ora sta proseguendo. In chiusura d’intervento ha poi segnalato come i finanziamenti concessi all’Associazione negli ultimi anni non abbiano registrato delle diminuzioni, anche attraverso la concessione di contributi ulteriori per la realizzazione di progetti oltre l’attività ordinaria.

Nella mia replica ho ringraziato l’Assessore Segnana per la risposta fornitami e ho colto l’occasione per ricordare come, tramite il bando aperto a dicembre 2021 per il finanziamento concesso agli Enti che si sarebbero poi accreditati tramite il sistema del Terzo Settore, la struttura di AFT Onlus è stata classificata come “dormitorio”. In virtù di tale classificazione, i finanziamenti risulterebbero non sufficienti a sostenere l’attività dell’Associazione, in quanto la struttura costa all’incirca €/giorno 33,00 per persona ospitata e il finanziamento concesso ammonterebbe a €/giorno 20,00. Nel concludere il mio intervento, ho ribadito l’auspicio che la situazione sia all’attenzione dell’Amministrazione provinciale e che AFT Onlus possa continuare a svolgere il proprio lavoro nei confronti delle persone tossicodipendenti o affette da dipendenze.

*

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia