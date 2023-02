ROSSATO – DALPALÙ – CIA (FDI) * ICE RINK BASELGA DI PINÉ: « UNA PROPOSTA DI RISOLUZIONE, PER DARE TEMPISTICHE CERTE AL RILANCIO DEL TERRITORIO PINETANO »

16.46 - mercoledì 8 febbraio 2023

Ice Rink Baselga di Piné, Rossato (FdI): “Una proposta di risoluzione per dare tempistiche certe al rilancio dell’Altopiano di Piné”. Nel corso del dibattito in Consiglio provinciale della giornata di ieri e oggi sulla Comunicazione n. 53/XVI, alcuni Consiglieri del gruppo Lega Salvini Trentino si sono permessi di commentare il testo della Proposta di Risoluzione n. 191/53/XVI presentata dal Gruppo di Fratelli d’Italia a prima firma della Consigliera Rossato, sostenendo che lo stesso non fosse farina del sacco della Consigliera, definendolo addirittura banale, ma che ricalcasse sostanzialmente quanto definito dalla Giunta provinciale in una sua passata deliberazione. Spiace notare che questi colleghi, con i quali la Consigliera Rossato ha condiviso anche un percorso politico, si siano permessi di commentare il lavoro svolto dall’esponente di FdI che – per addivenire a quel risultato, frutto di interlocuzione con il territorio e con la Giunta provinciale – si è impegnata grandemente al fine di riuscire a garantire ai cittadini dell’Altopiano di Piné un impegno con dei termini ben definiti.

Sentir affermare da alcuni di loro che il mancato svolgimento delle gare olimpiche a Baselga di Piné è un dispiacere, e da altri che in fondo forse è meglio così visto che le risorse sarebbero in quel caso arrivate solamente per l’adeguamento dell’Oval mentre adesso si potrà operare un rilancio economico e turistico dell’Altopiano, significa essere un po’ confusi e non aver compreso dove si è sbagliato. E’ infatti da considerare che, sebbene ora l’Accordo tra l’Amministrazione comunale di Baselga di Piné e la Provincia abbia portato alla condivisione di impegni per realizzare gli interventi di ammordernamento strutturale e funzionale dell’impianto sportivo dell’Ice Rink e di ordine istituzionale finalizzati al rilancio del territorio di Piné, il rischio per la Comunità pinetana è stato elevato: rimanere esclusi dal sogno olimpico e vedersi altresì negato il promesso rilancio economico – turistico (ciò avrebbe rappresentato l’ennesima beffa, per un territorio che – dagli anni ‘70 del secolo scorso – è stato spesso oggetto di illusioni da parte della politica provinciale).

Va quindi sottolineata la dedizione della Giunta provinciale, che ha permesso di raggiungere questo risultato, e che – differentemente da quanto affermato da alcuni Consiglieri nel corso del dibattito sulla Comunicazione n. 53/XVI – non solo si è impegnata ad adempiere agli impegni assunti con la delibera n. 69 del 20 gennaio 2023, ma – attraverso l’approvazione della Proposta di Risoluzione 191/53/XVI predisposta dalla Consigliera Rossato altresì ha dato delle tempistiche definite per quanto riguarda l’inserimento nella priorità di intervento degli strumenti di pianificazione e programmazione della Provincia della pista ciclabile Pergine Valsugana – Baselga di Piné – Val di Cembra – Val di Fiemme che verrà avviata entro il 2025, conferendo priorità al tratto tra Pergine Valsugana e Baselga di Piné.

*

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato

Cons. Bruna Dalpalù

Cons. Claudio Cia