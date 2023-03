ROSSATO – CIA – DALPALÙ (FDI) * TRENTO – PONTE S. GIORGIO: « QUALI INIZIATIVE PER SISTEMARE IL BASAMENTO DEL PILASTRO CENTRALE? »

16.31 - giovedì 2 marzo 2023

Ponte S. Giorgio a Trento, Rossato (FdI): “Quali iniziative per sistemare il basamento del pilastro centrale?” Nelle ultime settimane, a causa del perdurare di un periodo con scarse precipitazioni, anche in Trentino stanno emergendo le problematiche che caratterizzano i periodi siccitosi: riduzione della portata dei fiumi e del livello dei laghi, incidenza sulle fasi fenologiche delle piante, aumento del rischio d’incendi ecc. Risulta evidente come l’assenza di precipitazioni rappresenta un motivo di grande preoccupazione, anche alla luce delle notevoli conseguenze economiche che ne derivano. E’ infatti da considerare come la scarsità d’acqua, se prolungata anche nei prossimi mesi, potrebbe condurre ad una minore produzione agricola, forestale, di selvaggina e di pesca, maggiori costi di produzione alimentare, problemi con l’approvvigionamento idrico per il settore energetico e interruzione dell’approvvigionamento idrico per le economie municipali. La siccità prolungata comporta altresì importanti costi sociali e sanitari per la popolazione.

Secondo quanto mostrato da documentazione fotografica inviata ai sottoscriventi e riportata anche da alcuni quotidiani locali, la scarsità di precipitazioni ha portato ad un abbassamento del fiume Adige tale da mostrare il livello di ammaloramento del basamento cementizio del Ponte San Giorgio a Trento, che ormai risulta pressoché scomparso a causa della corrente del corso d’acqua e del tempo. Alla luce del fatto che l’attuale stato del corso d’acqua potrebbe agevolare lo svolgimento delle operazioni, in data odierna il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione per sapere se la Giunta provinciale non ritenga necessario intervenire al più presto per mettere in sicurezza il basamento cementizio del Ponte San Giorgio a Trento e operare un intervento di manutenzione straordinaria dello stesso e se siano in programma degli interventi di pulizia dell’argine del fiume Adige.

*

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Bruna Dalpalù