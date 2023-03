ROSSATO – CIA – DALPALÙ (FDI) * SINISTRI AUTO: « LA PAT SI FACCIA PORTAVOCE PRESSO IL GOVERNO, PER GARANTIRE AI CITTADINI L’UTILIZZO DEL PROPRIO CARROZZIERE DI FIDUCIA »

11.53 - martedì 14 marzo 2023

Autoriparazioni, Rossato (FdI): “La Provincia si faccia portavoce presso il Governo al fine di garantire ai cittadini di poter ricorrere al proprio autocarrozziere di fiducia in caso di sinistro”. La crisi energetica, il rincaro dei materiali e ricambi, nonché le criticità nelle relazioni con le imprese assicuratrici causate da una sempre maggiore canalizzazione della clientela da parte delle stesse stanno mettendo a forte rischio il settore delle imprese artigiane di autocarrozzeria trentine.

Un corretto rapporto tra queste imprese e le compagnie assicuratrici, non può prescindere dall’art. 41 della Costituzione italiana che tutela la libertà dell’iniziativa privata, nonché dal quadro normativo europeo. Su queste basi, il Legislatore nazionale è intervenuto – con la Legge n. 124 del 2017 – riconoscendo la facoltà per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi d’imprese di autoriparazione di propria fiducia. Tale normativa non ha tuttavia prodotto risultati utili ad assicurare una libera concorrenza nel settore, in quanto permangono tuttora pratiche distorsive della concorrenza e del mercato, attraverso forme di canalizzazione forzata delle riparazioni mediante la leve contrattuale, oltre che mediante la valorizzazione dei costi orari aziendali legittimamente esposti dall’impresa artigiana.

Tali criticità sono presenti non solo sul territorio provinciale, ma altresì su quello nazionale ove vengono collocati prodotti assicurativi che, laddove non impediscono totalmente, limitano la riparazione dei veicoli a condizione di libero mercato, di fatto costringendo le imprese a lavorare sottocosto e molte volte sacrificando la qualità. E’ da considerare che una condizione di effettiva libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione condurrebbe ad una maggiore competitività ed efficienza delle imprese del comparto tutelando maggiormente la qualità e la sicurezza degli interventi riparativi sui veicoli.

Per questi motivi, nella giornata di oggi (prendendo spunto da analoga iniziativa approvata dalla Regione Piemonte) il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di mozione, a prima firma della Consigliera Katia Rossato, per chiedere che la Giunta provinciale di Trento si faccia portavoce presso il Governo delle esigenze di un intero comparto, in relazione agli effetti distorsivi che sono da ostacolo al raggiungimento di una effettiva libera concorrenza nel settore delle autoriparazioni, non solo nell’interesse della categoria ma soprattutto dei consumatori, anche al fine di garantire la sicurezza e la qualità delle riparazioni.

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Bruna Dalpalù