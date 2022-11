ROSSATO – CIA – DALPALÙ (FDI) * ISTITUTO PERTINI: « STUDENTI AL FREDDO, L’ASSESSORE BISESTI RIPRISTINI CONDIZIONI ACCETTABILI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA »

12.38 - martedì 15 novembre 2022

Istituto Formazione Professionale S.Pertini, Rossato (Fratelli d’Italia): “Studenti al freddo: l’Assessore Bisesti ripristini condizioni accettabili all’interno dell’Istituto”. Nelle ultime ore, numerose sono state le segnalazioni pervenute alla sottoscritta da parte di altrettanti genitori di studenti dell’Istituto di Formazione Professionale S.Pertini, i quali lamentano una condizione inaccettabile per lo svolgimento delle lezioni.

La temperatura nei locali della struttura risulterebbe troppo bassa e anche le lezioni pratiche, si starebbero svolgendo con acqua fredda, cosa assolutamente inammissibile. Mi è stato riferito che alcuni studenti, nella giornata di oggi sono andati a scuola muniti di coperte per rendere meno pesante la situazione.

Gli studenti starebbero organizzando anche una mobilitazione per la prossima settimana, proprio a seguito dei disagi degli ultimi giorni legati alla temperatura nella struttura.

A fronte delle dichiarazioni rilasciate qualche settimana fa dal Presidente Fugatti in merito al mantenimento di temperature adeguate all’interno degli istituti scolastici, degli Ospedali e delle strutture per anziani nonostante l’esigenza di ottimizzare i consumi in questo periodo “energeticamente difficile”, auspico un intervento in tempi rapidi da parte dell’Assessore all’Istruzione Università e Cultura Mirko Bisesti, al fine di ripristinare condizioni accettabili per lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche all’interno dell’Istituto di Formazione Professionale S.Pertini di Trento.

*

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Bruna Dalpalù