ROSSATO – CIA – AMBROSI (FDI) * PUNTO PRELIEVI POVO: « SERVIZIO CHIUSO DA PIÙ DI UN ANNO, SEGNANA E FRANZOIA SI ATTIVINO PER GARANTIRE QUESTO SERVIZIO FONDAMENTALE »

16.35 - venerdì 14 ottobre 2022

Punto prelievi Povo, Rossato (Fratelli d’Italia): “Servizio chiuso da più di un anno. Facciamo appello a Segnana e Franzoia affinché si attivino per garantire questo servizio fondamentale”. Il punto prelievi di Povo, situato presso l’APSP Margherita Grazioli, risulta essere chiuso da più di un anno: prima a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia dovuta al virus SARS-CoV-2 e in secondo luogo per la mancanza di personale atto a garantirne l’apertura. Sebbene nel maggio 2021 la struttura avesse riaperto per un breve periodo solo su prenotazione e mentre sul sito istituzionale dell’APSP Margherita Grazioli sia indicato che a partire dal 01/01/2022 l’ufficio dovrebbe essere aperto il martedì e il giovedì dalle ore 7:00 alle ore 9:00, coloro che si rivolgono al numero di telefono dello stesso non ottengono nessuna risposta, mentre quelli che telefonano direttamente in Azienda provinciale di Servizi alla Persona si sentono dire, con un cauto ottimismo, che il punto prelievi è chiuso e che non si sa quando potrà riaprire, forse a breve.

Un servizio di fondamentale importanza come quello del punto prelievi di Povo, specialmente per anziani e persone fragili e ammalate della Circoscrizione o delle zone limitrofe che potendone usufruire non sono costretti a scendere in città per fare le analisi, non può e non deve rimanere chiuso. E’ quindi bene evidenziare la necessità di riuscire a garantire con continuità un servizio di questo tipo, considerato anche il fatto che – in caso di eventuale riapertura – non ci sarebbe la necessità di intervenire con lavori di nessun tipo, posto che l’ufficio è esattamente nelle stesse condizioni in cui è stato lasciato.

Facciamo dunque appello all’Assessore provinciale alla Sanità Stefania Segnana, nonché all’Assessore al decentramento e servizi territoriali del Comune di Trento Mariachiara Franzoia, affinché si attivino al più presto per riuscire a garantire quantomeno l’apertura del punto prelievi di Povo quantomeno per le due mattine a settimana indicate sul sito dell’APSP Margherita Grazioli.

*

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Alessia Ambrosi