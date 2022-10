ROSSATO – CIA – AMBROSI (FDI) * BIOTOPO LAGO PUDRO – ALTA VALSUGANA: « QUALI GLI INTERVENTI PER GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELL’AGGALLATO? »

11.29 - venerdì 21 ottobre 2022

Biotopo Lago Pudro, Rossato (Fratelli d’Italia): “Quali interventi per garantire la salvaguardia dell’aggallato?”

Il Biotopo “Lago Pudro”, situato in Alta Valsugana, è costituito da una torbiera che occupa il fondo di una conca separata dal fondovalle perginese solo da un modesto rilievo, il Doss del Zucàr. L’elemento vegetale più notevole e prezioso nel Biotopo è l’aggallato: un vero e proprio tappeto di piante intrecciate che galleggia sull’acqua isolandone al di sotto una grande “bolla”. L’aggallato del Lago Pudro era il più grande del Trentino, ma lo scavo della torba ne ha ridotto la superficie trasformandolo in una sorta di “zatterone”. Inoltre, l’estrazione della torba ha aperto ampi specchi d’acqua libera nella quale è comparso una vegetazione di piante acquatiche con foglie galleggianti, qui costituita prevalentemente da ninfea. Dal 1987, con deliberazione della Giunta provinciale n. 11175, il “Lago Pudro” è stato dichiarato biotopo provinciale protetto.

Al fine di ripristinare l’equilibrio originario, all’interno del biotopo è stato eseguito un intervento di rinaturalizzazione che ha comportato la rimozione dell’impianto di estrazione della torba e di una discarica di rifiuti, l’apertura di piccoli stagni e di varchi nel canneto per favorire la riproduzione di anfibi e uccelli acquatici. Nel 2003 il Servizio Parchi della Provincia ha completamente sistemato il percorso didattico con passerelle in legno che si addentrano nell’area umida fra i salici e i canneti. Essendo parte di Rete Natura 2000, il Lago Pudro rientra altresì nelle sedici ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della Rete di Riserve Fiume Brenta. Per gestire in modo unitario il territorio di competenza, come previsto dalla normativa vigente, la Rete di Riserve fiume Brenta si è dotata di un Piano di gestione, approvato dalla Conferenza della rete nella seduta del 3 marzo 2021. Tale atto individua una serie di azioni che riguardano anche il Lago Pudro:

• azione F1b – Miglioramento della qualità delle acque di alcuni specchi lacustri: creazione di una fascia tampone lungo le rive costituita da specie igrofile, erbacee, arbustive ed arboree laddove l’ampiezza della riva lo consente;

• azione F3d – Realizzazione di aree umide nei pressi del corso del fiume Brenta e in alcune ZSC interne al territorio della Rete: prevede lo scavo di pozze o di canali di limitata estensione (pochi mq) e modesta profondità (50 cm) tra il fragmiteto e i coltivi, per impedire l’avanzata degli stessi e per favorire la riproduzione degli anfibi e la presenza di insetti acquatici.

Di recente alcuni cittadini si sono rivolti al Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia per segnalare alcune preoccupazioni circa lo stato del Lago Pudro: parrebbe infatti che – nella zona in cui una volta si trovava la discarica – si possano riscontrare delle macchie oleose nell’acqua che fanno temere per un possibile inquinamento del sito; oltre a ciò – a causa del naturale ammaloramento dell’opera – un tratto della passerella che si addentra all’interno del sito risulta essere assente; infine si riscontra un notevole aumento delle piante arboree attorno al lago che rischia d’impensierire l’aggallato.

Per questo motivo, oggi, abbiamo presentato un’interrogazione a prima firma della Consigliera Katia Rossato per chiedere alla Giunta provinciale se sia a conoscenza delle problematiche sopraesposte, se siano stati effettuati recentemente dei controlli per riscontrare eventuali inquinamenti del Biotopo, quali interventi siano stati eseguiti – dal 1987 alla data odierna – per la bonifica della discarica, se siano in programma degli interventi sulle piante arboree che circondano l’area in modo garantire uno sviluppo controllato delle stesse che non impensierisca la flora e la fauna presente, se sia in fase di programmazione un intervento di manutenzione – ordinaria e straordinaria – della passerella e quali fra gli interventi previsti dal Piano di gestione della Rete di Riserve fiume Brenta che coinvolgono il “Lago Pudro” siano stati attuati alla data odierna.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Alessia Ambrosi