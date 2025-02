RIVA DEL GRAPPA FIERECONGRESSI (TN) * “BUSINESS ALCHEMY”: «PRESENTI 100 IMPRENDITORI, NEL WEEKEND DI FORMAZIONE»

13.55 - martedì 25 febbraio 2025

Nelle due giornate dedicate alle strategie di marketing e business, il Garda Trentino ha accolto oltre 100 imprenditori nell’evento firmato Marketers.

Venerdì 21 e sabato 22 febbraio, Riva del Garda Fierecongressi ha accolto oltre 100 imprenditori per “Business Alchemy”, l’evento esclusivo di formazione organizzato da Marketers e dal suo founder Dario Vignali. Due giorni intensivi dedicati allo sviluppo strategico del business, in una cornice suggestiva, come quella del Garda Trentino, che ha favorito il networking e la condivisione di idee innovative.

“Business Alchemy” ha offerto oltre 18 ore di formazione su strategie di scalabilità aziendale, funnel di conversione, differenziazione nel mercato e leadership, alternando momenti teorici ad esercitazioni pratiche e sessioni di Q&A. Un percorso che ha coinvolto partecipanti selezionati, con aziende già avviate o in forte espansione, desiderosi di affinare le proprie competenze con tecniche avanzate e case-study di successo.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto per i professionisti del settore, grazie anche alla collaborazione con Riva del Garda Fierecongressi, che ha messo a disposizione una location perfettamente attrezzata per accogliere un evento di tale rilievo. “Siamo orgogliosi di aver ospitato Dario Vignali e il suo team per questo prestigioso momento di formazione, una vera occasione di crescita e confronto per tanti imprenditori. Estendo i miei ringraziamenti anche a Riva del Garda Fierecongressi per la preziosa collaborazione e per aver contribuito a rendere ‘Business Alchemy’ un successo”, ha dichiarato Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

Anche Renata Farina, Congress Manager di Riva del Garda Fierecongressi, ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio: “‘Business Alchemy’ è un appuntamento di riferimento per il mondo del marketing e della comunicazione, che ha portato sul nostro territorio professionisti, aziende e speaker di rilievo. Un evento che ha confermato il ruolo del nostro Centro Congressi quale punto di incontro privilegiato, capace di favorire opportunità di business e scambio di conoscenze in un contesto paesaggistico unico e ispirante”.

Con partecipanti provenienti da tutta Italia e un soggiorno medio di due o tre notti, “Business Alchemy” ha generato un indotto positivo per l’economia locale, confermando il Garda Trentino come meta ideale anche per eventi di formazione e sviluppo professionale di alto livello. “Le persone non prendono parte agli eventi solamente per i loro contenuti. Certo, le idee sono centrali e le persone lo sono ancora di più, ma anche il luogo è parte integrante dell’esperienza e dei ricordi che si portano a casa. Siamo felici di aver scelto un luogo come il Lago di Garda come dimora di questo weekend dedicato alla crescita imprenditoriale”, ha commentato Dario Vignali, ideatore di ‘Business Alchemy’ e fondatore di Marketers.