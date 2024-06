RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “UNA STORIA DI SUCCESSO – 50 ANNI DI CONGRESSI”: «LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ENZO BASSETTI (11/6 ORE 17.30)»

10.36 - martedì 4 giugno 2024

Dalla visione pionieristica degli anni ’70 alle strategie moderne che hanno trasformato la destinazione in un centro di eccellenza: tappe, aneddoti e scelte di un percorso che ha visto protagonista un’intera comunità. Un viaggio lungo 50 anni che documenta i successi ma che, soprattutto, celebra l’impegno e la passione di tutti coloro che hanno contribuito a questa straordinaria storia.

È in programma per lunedì 11 giugno, alle ore 17.30, presso il Centro Congressi di Riva del Garda, la presentazione del volume di Enzo Bassetti “Una storia di successo. 50 anni di congressi e fiere a Riva del Garda” (Grafica 5, 2024). Un viaggio tra le tappe più significative di cinquant’anni di strategie, aneddoti, percorsi e scelte, di capacità di adattarsi e crescere in un contesto nazionale e internazionale in continua evoluzione. Uno spazio di aggregazione di storie, quelle non raccontate, ma vissute da coloro che hanno arricchito il patrimonio di una realtà che ha coinvolto professionisti provenienti da diversi settori e da tutto il mondo, e contribuito a riconoscere Riva del Garda quale destinazione privilegiata per l’industria fieristica e congressuale (e non solo).

“

Il turismo di Riva del Garda e, più in generale, del Garda Trentino, ha una storia che parte da lontano. Oggi lo conosciamo così com’è, ma è così per scelte effettuate da tante diverse persone che, in varie epoche, si sono occupate dello sviluppo economico e sociale della nostra comunità. – scrive Enzo Bassetti – Anche i 50 anni di attività del Palazzo dei Congressi, che raccontiamo in questa pubblicazione, sono conseguenza di queste scelte. Una storia che si intreccia con altre, né è parte, né è conseguenza, né è ispiratrice”.

La prefazione è curata dal Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, e dalla Direttrice Generale Alessandra Albarelli: “Essere oggi protagonisti di una storia che nasce da una lontana lungimirante visione ci rende orgogliosi e allo stesso tempo carica di responsabilità il nostro agire quotidiano. Interpretare in chiave moderna l’idea di sviluppo di una città, di una destinazione turistica, impone di guardare avanti cercando strade innovative per essere sempre all’avanguardia nel contesto nazionale e internazionale”.

L’appuntamento è a ingresso libero, fino a esaurimento posti e previa registrazione (da effettuarsi su Eventbrite o contattando il numero 0464 570100 – Riva del Garda Fierecongressi).