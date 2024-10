RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * NONO CONGRESSO NAZIONALE “SIPMEL“: «SESSIONI SCIENTIFICHE SU BIG DATA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, TELEMEDICINA»

17.26 - lunedì 28 ottobre 2024

Dalla biologia della gentilezza al microbioma, passando per la gestione delle malattie infettive e le nuove competenze richieste ai professionisti della medicina di laboratorio. Sono questi i temi al centro del Congresso “Come cambiano le competenze dei professionisti della Medicina di Laboratorio”, a Riva del Garda fino a mercoledì 30 ottobre.

Ha preso il via oggi, al Centro Congressi, il 9’ Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, organizzato da SIPMeL che si è avvalso della collaborazione della segreteria organizzativa di On The Go, per il sesto anno nel calendario degli appuntamenti medico-scientifici di Riva del Garda Fierecongressi.

Un momento importante di aggiornamento e condivisione che coinvolge più di 600 professionisti del settore, tra medici, biologi, chimici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, farmacisti e infermieri, oltre a 51 aziende sponsor. Il programma prevede tre giornate di lavori con sessioni scientifiche, workshop aziendali e tavole rotonde su temi di grande attualità, quali l’impatto dei Big Data, dell’intelligenza artificiale, della telemedicina e della medicina personalizzata sulla pratica quotidiana della medicina di laboratorio. Il Congresso esplora l’evoluzione delle competenze necessarie per affrontare le sfide emergenti nel campo sanitario. Le organizzazioni sanitarie si trovano oggi a gestire nuovi strumenti e tecnologie in rapida espansione, dove l’integrazione tra intelligenza artificiale e competenza umana gioca un ruolo centrale. La necessità di rispettare standard normativi e di qualità diventa dunque fondamentale per mantenere alti i livelli di sicurezza e affidabilità dei test clinici.

“L’obiettivo è quello di promuovere, in ottica di Medicina di Laboratorio, un mix virtuoso tra cultura settoriale e visione generale – afferma Adriano Anesi, Direttore dell’Unità Operativa Multizonale di Patologia Clinica dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, membro del Comitato organizzatore del Congresso e del Club degli Ambasciatori del Trentino per i Congressi – spaziando da temi di organizzazione sanitaria, intelligenza artificiale e innovazione tecnologica a bioclimatologia medica, gestione dei rischi pandemici, microbioma e nutrizione”.

Tra i momenti di maggiore rilievo, la lettura magistrale dedicata alla biologia della gentilezza, una prospettiva innovativa per la medicina. Il Congresso aderisce al progetto Food For Good, un impegno concreto di Riva del Garda Fierecongressi volto a ridurre lo spreco durante gli eventi e a promuovere pratiche alimentari sostenibili, in linea con la certificazione ISO 20121. Grazie alla collaborazione con Banco Alimentare Onlus, le pietanze non consumate nelle tre giornate di SIPMeL vengono recuperate e destinate a enti caritatevoli locali.