RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * INNOVAZIONE: «LA SOLUZIONE PIÙ INNOVATIVA DEL RETAIL PREMIATA A EXPO RIVA SCHUH – GARDABAGS»

18.07 - lunedì 17 giugno 2024

Lo spazio dedicato all’innovazione e al networking tra realtà emergenti e player affermati ha premiato Tymely, che potrà partecipare, in qualità di espositore, all’edizione di gennaio 2025 della manifestazione. 10 le startup protagoniste, provenienti da 7 Paesi. Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi: “L’innovazione ha un valore inestimabile per il settore”.

Modellare in dettaglio i processi di assistenza clienti dei rivenditori, per ridurre i costi aumentando, al contempo, la soddisfazione dei clienti e le vendite. È la ricetta di Tymely, la startup statunitense vincitrice dell’Innovation Village Retail di Expo Riva Schuh & Gardabags, l’area espositiva dedicata alle realtà più innovative del fashion retail.

Startup, aziende, istituzioni e professionisti del retail del settore pellettiero e calzaturiero, assieme per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e già affermate. Un progetto realizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Retail Hub e con il coordinamento scientifico di Alberto Mattiello, membro del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags, che ha visto protagoniste 10 startup provenienti da 7 Paesi.

A selezionare la startup con il progetto più avveniristico, che parteciperà come espositore alla prossima edizione invernale di Expo Riva Schuh & Gardabags, è stata la giuria presieduta da Alberto Mattiello, al termine di una rassegna che ha visto le 10 finaliste selezionate mettersi in mostra con la partecipazione a pitch e momenti di presentazione. Per la prima volta tra gli esperti e i giurati anche alcuni espositori, Rohde e Wortman, che hanno apprezzato la natura e lo scopo dell’evento quale gateway dell’innovazione a disposizione della community della fiera.

La soluzione proposta dalla startup statunitense combina process mining, strumenti di automazione, AI e LLM per modellare in dettaglio i processi di assistenza clienti dei rivenditori. Tymely, in particolare, automatizza l’80% dei processi di assistenza clienti dei rivenditori utilizzando agenti AI, modella il comportamento del miglior agente esistente e crea il suo gemello digitale ideale, indistinguibile dagli agenti umani. Questo riduce significativamente i costi di assistenza, aumentando al contempo la soddisfazione dei clienti e le vendite.

“L’interesse creatosi nuovamente attorno all’Innovation Village Retail è un’ulteriore prova del valore inestimabile dell’innovazione nel settore della moda, e dimostra quanto il mondo fashion retail ne sia consapevole. – ha dichiarato la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli – Un’innovazione deve avere un valore, sia per chi la sviluppa, sia per chi ne beneficia: solo così può essere accettata e, di conseguenza, pienamente apprezzata. Le startup hanno aperto nuovi scenari che, siamo certi, i tanti partner presenti in fiera sapranno cogliere, generando opportunità di crescita per tutto il settore”.

Di seguito l’elenco delle altre startup protagoniste.

JUSTINSHOP (Italia)

Un grande centro commerciale digitale territoriale – selezionata grazie al supporto di Trentino Sviluppo

Dare visibilità digitale ai negozi di abbigliamento locali, rispondendo alla sfida posta dai grandi marketplace digitali e promuovendo un modello di consumo sostenibile e territorialmente radicato. L’approccio di JustinShop pone il negozio fisico al centro, offrendo un’esperienza digitale che prepara all’esperienza in negozio. L’obiettivo è trasformare l’Italia in un grande “centro commerciale digitale territoriale”, diventando un punto di riferimento per il territorio.

BLASTER FOUNDRY (Italia)

Brand awareness grazie ai videogiochi

Comunicare il brand in modo dinamico, divertente e semplice: la start up è un game studio nato per generare valore tra brand e target audience, attraverso lo sviluppo di videogiochi. In un contesto in cui sempre più persone si riuniscono online per scopi di ricerca, intrattenimento e acquisto, Blaster Foundry adotta la gamification per instaurare un dialogo digitale coinvolgente ed efficace tra brand e target audience.

BUYBUDDY (Regno Unito)

Come i clienti interagiscono con i prodotti in tempo reale

Start up che si occupa di gestire il commercio al dettaglio, integrando in modo fluido la tecnologia dei tag intelligenti e i sistemi di codici QR per colmare il divario tra esperienze di acquisto online e offline. Le soluzioni integrate di Buybuddy trasformano i negozi fisici in ambienti guidati dai dati, consentendo il tracciamento preciso delle interazioni tra cliente e prodotto e la gestione dell’inventario.

DCYCLE (Spagna)

Come ridurre l’impatto del prodotto

Processi automatizzati per raccogliere dati da diverse fonti aziendali, creando un quadro dettagliato sull’impatto dei suoi prodotti e consentendo di condividerlo e mitigarlo attraverso raccomandazioni alimentate dall’intelligenza artificiale.

FIBBL AB (Svezia)

Maxi database di scarpe in 3D

Start up che sta rivoluzionando l’e-commerce e il marketing con il suo innovativo processo per la creazione e la distribuzione di esperienze 3D/AR. Permette ai brand che aderiscono alla piattaforma di implementare i loro cataloghi digitali, offrendo soluzioni economiche e end-to-end per il marketing visuale 3D e in Realtà Aumentata, trasformano il catalogo 2D di immagini in un’interattiva e immersiva esperienza 3D, dove i clienti possono prendere visione dei prodotti da ogni angolazione, esplorarli e provarli come dal vivo.

GEL PROXIMITY (Italia)

La logistica dell’ultimo miglio

Piattaforma dedicata alla Logistica di Prossimità. Il Software è un connettore tecnologico che propone centinaia di migliaia di Punti di Ritiro e Locker gestiti dai principali player nazionali e internazionali che operano nella logistica di ultimo miglio. L’azienda ha come obiettivo la sostenibilità e la crescita del canale e-commerce, con un’attenzione particolare all’ambiente, alla logistica urbana e alla riduzione delle emissioni, privilegiando il sistema di consegna e ritiro dei pacchi.

RADD (Israele)

Personalizzare lo shopping con l’AI

Un’innovativa tecnologia di Intelligenza Artificiale generativa, una soluzione di revisione basata sui dati, unica nel suo genere, che sta ridefinendo il panorama delle recensioni nell’e-commerce. Da un lato, personalizza l’esperienza di shopping offrendo a ciascun cliente un set unico di “storie” in base al proprio storico di acquisti. Dall’altro, fornisce ai brand analisi A/B reattive in tempo reale, basate sul comportamento dei clienti, consentendo una migliore comprensione e adattamento delle strategie.

VANONGO (Estonia)

Gestire le consegne in modo efficiente

Pioniera nel Software di Delivery Management As Service, integra senza soluzione di continuità tecnologie avanzate come l’automazione dei processi robotici, l’IA e il Calcolo Quantistico. La mission è ottimizzare i processi di consegna dell’ultimo miglio e sul campo, ponendo la soddisfazione del cliente al centro dell’attenzione e con un impegno all’innovazione continua. Il software dinamico di instradamento dei veicoli si adatta ai cambiamenti in tempo reale, garantendo percorsi e allocazione ottimali delle risorse anche in circostanze in evoluzione. Che si tratti di gestire nuovi ordini, adattarsi alle condizioni stradali mutevoli o ottimizzare gli orari dei dipendenti, VanOnGo offre agilità e affidabilità in ogni consegna.

YOUADDICT (Italia)

Sfruttare al meglio il proprio guardaroba evitando gli sprechi

Soluzione di personal styling virtuale basata sull’intelligenza artificiale, in grado di ridefinire il modo in cui i marchi di moda interagiscono con i propri clienti, rendendo le strategie di vendita non solo più efficaci, ma anche più sostenibili. Una soluzione studiata per aiutare gli utenti a utilizzare al meglio i capi di abbigliamento che già possiedono e a fare acquisti più consapevoli, in linea con le loro effettive necessità, riducendo di conseguenza gli sprechi.