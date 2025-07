RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * HOSPITALITY CELEBRA 50 EDIZIONI: «IL SALONE DELL’ACCOGLIENZA GUARDA AL FUTURO DEL TURISMO OPEN-AIR, APPUNTAMENTO A FEBBRAIO 2026»

11.27 - giovedì 31 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

HOSPITALITY – IL SALONE DELL’ACCOGLIENZA: APPUNTAMENTO A FEBBRAIO 2026 PER LA 50a EDIZIONE.

Un traguardo storico per la manifestazione. Focus sull’ospitalità open-air: nuovo layout per il padiglione Outdoor Boom oltre a iniziative esperienziali per il turismo all’aria aperta, elemento chiave e trasversale per l’intero settore.

Cinquanta edizioni di successi e una nuova iniezione di energia. Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera italiana dedicata al settore HoReCa, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, si prepara a celebrare un appuntamento storico: dal 2 al 5 febbraio 2026 andrà in scena la 50a edizione della manifestazione. “Per Hospitality non significa solo celebrare un traguardo storico, ma riconoscere il percorso di evoluzione costante che ha trasformato questo evento in un punto di riferimento per contenuti, qualità e partecipazione di imprese e operatori internazionali di alto livello, dichiara Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. – Guardiamo con entusiasmo alla prossima edizione che metterà al centro i temi che stanno ridisegnando il mondo dell’accoglienza, con focus su innovazione, accessibilità, inclusione e sul ruolo crescente delle esperienze outdoor, oggi elemento chiave e trasversale per l’intero settore”.

Grande attenzione sarà dedicata al turismo open-air, un segmento sempre più strategico per l’intera filiera. Nel 2024 l’outdoor hospitality in Italia ha registrato 11,4 milioni di arrivi (+3,5% sul 2023) e 71 milioni di presenze (+1,3%), con un indotto di circa 8 miliardi di euro e oltre 100.000 addetti impiegati nelle 2.600 strutture italiane, e una domanda sempre più orientata alla qualità, all’esperienzialità e alla sostenibilità (Osservatorio FAITA-Federcamping, 2024). In questo scenario, si rinnova la collaborazione di Hospitality con FAITA Federcamping, la Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi all’aperto, che proporrà anche quest’anno un ricco palinsesto di contenuti ispirazionali, di approfondimento e di visione strategica per il settore.

“FAITA Federcamping sarà presente all’edizione 2026 di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza di Riva del Garda nel quadro di un progetto di collaborazione e partnership che prosegue con successo da un triennio – commenta Alberto Granzotto, Presidente nazionale di FAITA Federcamping. – Nella prossima edizione come di consueto avremo uno spazio concepito per favorire l’incontro degli imprenditori e affronteremo le tematiche di sviluppo aziendale attraverso i pilastri dell’innovazione di prodotto, dell’inclusività, della sostenibilità e della digitalizzazione gestionale e di marketing, offrendo una panoramica delle dinamiche innovative ed evolutive che attraversano il sistema Open Air”.

Il padiglione Outdoor Boom, cuore espositivo dedicato all’open-air, sarà protagonista di una profonda trasformazione. “Grazie a un nuovo layout, lo spazio sarà completamente ripensato favorendo un’ambientazione ispirata a campeggi, glamping e aree ricreative all’aperto – aggiunge Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality. – La volontà è di trasformare l’area espositiva in un’esperienza sensoriale, creando un contesto che richiami immediatamente l’idea di natura, accoglienza e libertà. Non una semplice sequenza di stand, ma un percorso integrato, armonico, capace di raccontare l’evoluzione dell’ospitalità open air”.

A conferma della volontà di valorizzare il comparto, debutta il Best Camping Village Awards, un’iniziativa inedita ideata da Teamwork in collaborazione con Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza. Il premio, che culminerà in una serata evento in programma mercoledì 4 febbraio, è aperto a campeggi, villaggi turistici e glamping italiani e internazionali con sede in Italia. Otto le categorie previste: accoglienza e servizio, glamping experience, programma di animazione, esperienza relax e wellness, ospitalità accessibile, offerta sportiva e outdoor, programma di sostenibilità, servizi, aree e spazi comuni – in cui una giuria di esperti del settore – di cui fanno parte, tra gli altri, Mauro Santinato, Presidente di Teamwork, e Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi – valuterà non solo la qualità dei servizi e delle strutture, ma anche l’approccio umano, sostenibile e creativo che distingue le eccellenze italiane del settore (la candidatura va effettuata entro il 15 ottobre sul sito www.bestcampingvillageawards.it).

Prosegue anche il progetto DI OGNUNO, l’iniziativa dedicata all’ospitalità accessibile e inclusiva ideata da Hospitality e realizzata dal team di architetti di Lombardini22 con la consulenza di Village for all – V4A, che per la 50esima edizione esplorerà la tematica in chiave outdoor. I dettagli saranno svelati nei prossimi mesi. La tematica outdoor, sarà trasversale in tutta la manifestazione con contenuti formativi, esperienziali e un’ampia gamma espositiva: oltre all’Outdoor Boom, a Hospitality 2026, all’interno del padiglione B2 spazio al contract per esterni con le proposte di selezionate aziende leader di settore che offriranno agli operatori in visita, idee e soluzioni per ripensare, rinnovare e ampliare l’area dedicata all’ospitalità open-air. Confermata anche per questa edizione la certificazione di fiera internazionale, riconoscimento che sottolinea la centralità di Hospitality a livello europeo e la capacità di attrarre buyer e professionisti da tutto il mondo. Un valore aggiunto concreto per gli espositori, che potranno accedere a contributi e incentivi come quelli di Simest per supportare la propria presenza in fiera. Un ruolo chiave è giocato dai buyer internazionali, selezionati per incontri B2B mirati, che arricchiscono ogni anno lo scambio di idee, modelli e visioni.

Il team di Hospitality è già al lavoro per garantire un’edizione straordinaria: la 50a Hospitality non sarà solo una celebrazione, ma un’occasione per guardare al futuro dell’ospitalità con nuove idee, soluzioni inedite e collaborazioni di valore.