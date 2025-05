RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “HOSPITALITY AWARD – INCLUSIVITÀ E ACCOGLIENZA“: «PER PREMIARE L’OSPITALITÀ ACCESSIBILE, CANDIDATURE APERTE FINO AL 20/5»

12.37 - lunedì 5 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza e WMF – We Make Future insieme per mettere in luce i progetti che abbattono le barriere e valorizzano l’accessibilità di ognuno. Candidature aperte fino al 20 maggio.

L’ospitalità di domani parla il linguaggio dell’inclusione: per dare visibilità a chi sta già trasformando questa visione in esperienza concreta, Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l’hôtellerie e la ristorazione, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, lancia “Hospitality Award – Inclusività e Accoglienza”, una nuova iniziativa per dare voce e valorizzare i progetti che abbattono le barriere fisiche, sensoriali, cognitive, alimentari e culturali e rendono il turismo davvero aperto a tutti.

Il contest nasce in collaborazione con WMF – We Make Future, la più grande fiera italiana dedicata all’innovazione digitale, e la realtà vincitrice avrà l’opportunità di partecipare ad entrambi gli appuntamenti raccontando la propria storia: salirà sul palco della prossima edizione del WMF Festival 2025, in programma a BolognaFiere dal 4 al 6 giugno, per presentare il proprio progetto durante la cerimonia ufficiale di premiazione e potrà accedere a occasioni di networking con professionisti e stakeholder provenienti da tutto il mondo; sarà inoltre protagonista della 50sima edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in scena a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2026.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’opportunità che ci ha offerto WMF – We Make Future per dar vita a Hospitality Award – Inclusività e Accoglienza, un premio che mira a mettere in luce progetti già operativi o in fase avanzata di realizzazione che favoriscano un’ospitalità realmente accessibile – commenta Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza. – L’obiettivo è premiare idee innovative dal forte impatto sul settore, sostenibili e replicabili, accompagnate da un efficace storytelling. Tutte le strutture del comparto turistico, da quelle alberghiere ed extra-alberghiere a ristoranti, catering, camping o centri termali, sono invitate a presentare soluzioni, servizi e iniziative capaci di migliorare l’esperienza degli ospiti parlando il linguaggio dell’inclusione”.

Le candidature sono aperte fino al 20 maggio 2025 e vanno effettuate attraverso il sito di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza (https://hospitalityriva.it/it/hospitality-award). La valutazione delle candidature è affidata a una giuria di esperti in hospitalità, accessibilità, design inclusivo e comunicazione, tra i quali figura Roberto Vitali, CEO e co-founder di Village for all – V4A, azienda specializzata in Ospitalità Accessibile.

Quattro i criteri con cui saranno esaminate: impatto concreto sull’accessibilità e l’inclusività per gli ospiti; grado di innovazione tecnologica, gestionale o esperienziale; sostenibilità e replicabilità del modello proposto; qualità della comunicazione del progetto.

Il premio “Hospitality Award – Inclusività e Accoglienza” si inserisce nell’impegno più ampio di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza per un’ospitalità per tutti e di cui fanno parte il contest “Startup for Hospitality”, realizzato durante l’ultima edizione della fiera, e il progetto pluriennale DI OGNUNO, che verrà riproposto anche al We Make Future Festival di Bologna. DI OGNUNO è l’iniziativa di Hospitality dedicata all’ospitalità accessibile, sviluppata in collaborazione con Lombardini22 e Village for all – V4A, che dal 2024, in ogni edizione dell’evento, propone al mondo dell’HoReCa idee concrete in questo ambito. L’edizione 2025 ha messo al centro della riflessione la Sala Colazione, proponendo con un’esperienza tra comfort e discomfort che potrà provare anche il pubblico del WMF Festival, toccando con mano come soluzioni progettuali mirate possano valorizzare le diverse esigenze alimentari, fisiche e cognitive.