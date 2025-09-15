RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “HOSPITALITY 2026«: «A CINQUE MESI DALLA DATA DI INAUGURAZIONE GIÀ 400 ESPOSITORI, PIÙ DEL 50% DI RICONFERME»

16.18 - lunedì 15 settembre 2025

A 5 mesi dall’inaugurazione, già oltre 400 espositori: più del 50% di riconferme tra le aziende della scorsa edizione e 15% di nuove adesioni. Nuova campagna adv per la 50a edizione: celebriamo tutta la community dell’ospitalità, davanti e dietro le quinte. Espositori protagonisti con uno spazio web dedicato e tanti riconoscimenti

L’HoReCa si dimostra un comparto strategico per l’economia italiana: nel 2024 la filiera ha registrato 107,1 miliardi di fatturato (+23% rispetto al 2019), 53,8 miliardi di valore aggiunto, oltre 1,5 milioni di addetti in 382 mila imprese e investimenti per 2,7 miliardi di euro (Rapporto strategico 2025 “Nutrire il Paese, connettere le persone. L’Horeca come ecosistema” curato da TEHA Group). In questo scenario, la 50a edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera italiana dedicata all’ospitalità e alla ristorazione – in programma al Quartiere Fieristico di Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2026 e organizzata da Riva del Garda Fierecongressi – conferma il suo ruolo di evento di riferimento per l’intera industry.

A cinque mesi dalla data di inaugurazione, già oltre 400 espositori, più del 50% di riconferme tra le aziende della scorsa edizione e il 15% di nuove adesioni, in particolare nelle aree Food & Equipment, Contract & Wellness e Beverage. “Questi numeri ci rendono orgogliosi e testimoniano la fiducia delle aziende espositrici oltre all’attrattività della manifestazione, che in questa edizione speciale vuole raccontare al meglio lo spirito di Hospitality: inclusiva, corale e proiettata verso il futuro dell’HoReCa”, dichiara Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza.

Il format continua con successo nella sua formula consolidata: oltre 45mila mq di spazio espositivo suddivisi in quattro aree tematiche – Beverage, Contract & Wellness, Food & Equipment e Renovation & Tech – e nelle tre aree speciali riservate alla birra artigianale, alla mixology e al vino. Come sempre ampio spazio alla formazione.

Con il lancio della nuova campagna adv “Celebrating with you”, prende ufficialmente il via il percorso verso la 50a edizione. L’immagine scelta – un brindisi corale in bianco e nero con i volti sorridenti della community – racchiude l’essenza della manifestazione, un luogo in cui relazioni, persone e storie si intrecciano ed evolvono, generando connessioni professionali e personali.

La nuova adv, ideata da The Studio con uno scatto di Deep Blue Studio, amplia il concept “The People Industry” che ha caratterizzato le ultime edizioni, ponendo l’accento non solo sugli operatori di questo comparto ma anche su chi lavora dietro le quinte della fiera. “Con questa comunicazione abbiamo voluto valorizzare il lato autentico e umano della macchina organizzativa, fatto di passione, professionalità e dedizione, in cui ciascuno da 50 edizioni contribuisce a far crescere insieme la manifestazione e il settore”, aggiunge Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.

La 50a edizione sarà anche l’occasione per valorizzare e dare il giusto riconoscimento agli espositori con una serie di premi suddivisi in diverse categorie: dai protagonisti storici ai più innovatori, dall’attenzione alla sostenibilità all’abilità di creare engagement con il pubblico. Inoltre, a loro sarà dedicata una pagina sul sito di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza per condividere ricordi, immagini e testimonianze, contribuendo a costruire una memoria collettiva. Un invito a essere parte attiva della celebrazione, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità.