RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * FESTIVAL SANREMO – “WE MAKE FUTURE“: «PREMIATA LA DIRETTRICE ALBARELLI, PER L’IMPEGNO NELLO SVILUPPO DEL SETTORE “HORECA“»

Premiata la Direttrice Generale Alessandra Albarelli per l’impegno nello sviluppo del settore HoReCa. Tra i momenti salienti, la finale della Startup Competition “Future of Music” e un focus sulla formazione AI. L’esperienza conferma il ruolo di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza punto di riferimento per l’innovazione e la crescita del comparto.

Riva del Garda Fierecongressi ha preso parte alla settimana sanremese del Festival della Canzone Italiana, partecipando agli eventi organizzati da WMF – We Make Future presso Casa Sanremo. Un’occasione prestigiosa che ha visto la Direttrice Generale, Alessandra Albarelli, premiata per l’impegno nello sviluppo innovativo e accessibile del settore HoReCa, grazie all’iniziativa Startup For Hospitality.

Il 12 e il 15 febbraio, presso il Palafiori di Sanremo, si sono svolti alcuni degli appuntamenti chiave dedicati alla formazione sull’intelligenza artificiale e all’innovazione nel settore musicale. Di rilievo, la finale della Startup Competition “Future of Music” – Sanremo Edition, che ha premiato le migliori idee imprenditoriali per il futuro dell’industria musicale, sottolineando l’importanza del connubio tra tecnologia e creatività. Durante l’evento, Volumio, tra le startup finaliste, ha ottenuto il pass per la Silicon Valley, dove avrà l’opportunità di presentare il proprio progetto a investitori internazionali. Parallelamente, la formazione sull’intelligenza artificiale ha visto la partecipazione di esperti di alto livello come Alessio Pomaro, Head of AI di Search On Media Group, e Andrea Dragotta, Full Stack Web Developer della stessa azienda, che hanno esplorato il potenziale delle nuove tecnologie per la promozione e la distribuzione musicale.

La partecipazione di Riva del Garda Fierecongressi rientra in un percorso più ampio di valorizzazione dell’innovazione nell’ospitalità, attraverso progetti che mettono in contatto startup, aziende e professionisti del settore. In questo contesto, il supporto a iniziative come Startup For Hospitality, in collaborazione con WMF – We Make Future, rappresenta un tassello fondamentale per stimolare nuove opportunità di crescita e sviluppo. “Siamo lieti di aver preso parte a questo evento di respiro internazionale, in cui anche l’innovazione è protagonista – ha dichiarato la Direttrice Generale, Alessandra Albarelli. – Il nostro impegno è rivolto a favorire il progresso del settore Ho.Re.Ca., creando connessioni tra startup e realtà consolidate, per un futuro sempre più sostenibile e digitale”.