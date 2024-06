RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * EXPO RIVA SCHUH – GARDABAGS: « PRESENTATA A ITAS FORUM LA 101MA EDIZIONE, 1.300 GLI ESPOSITORI (15-18/6)»

12.17 - mercoledì 12 giugno 2024

Dal 15 al 18 giugno 1300 espositori, brand e aziende rappresentate, provenienti da 40 nazioni, animeranno i padiglioni fieristici dell’edizione numero 101 di Expo Riva Schuh & Gardabags. 50.000 mq lordi di superficie espositiva, 11 padiglioni al completo e 4 hotel coinvolti. L’area dedicata a borse, valigeria e accessori di Gardabags conta 47 aziende, provenienti Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Taiwan e Turchia. Ben 19 gli eventi organizzati, con market focus, talk su moda e tendenze, appuntamenti con l’innovazione e celebrazioni per la 101ma edizione.

È stata presentata questa mattina, all’ITAS Forum di Trento, la 101a edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio, in programma al Quartiere Fieristico di Riva del Garda dal 15 al 18 giugno. Una manifestazione capace di richiamare persone da ogni parte del mondo, di generare un giro d’affari di dimensioni ragguardevoli e divenire punto di riferimento per il commercio internazionale del settore. Un evento nato come vetrina, che oggi rappresenta un vero e proprio motore per l’intero comparto. Un punto di riferimento capace di stimolare il mercato grazie ai suoi appuntamenti che, per 8 giorni l’anno, divengono il centro degli scambi della calzatura e dell’accessorio di volume, e negli anni recenti anche di prodotti a più alto valore.

“Expo Riva Schuh & Gardabags è un evento capace di leggere i cambiamenti del mercato e assecondarli, valorizzando il territorio, aprendosi alle produzioni internazionali e instaurando solidi rapporti con le filiere produttive e la distribuzione. – ha dichiarato il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – La nostra dimensione internazionale e il network costruito negli anni più recenti ci rende un vero e proprio crocevia per gli scambi commerciali globali, promuovendo l’incontro tra innovazione e tradizione e offrendo nuove opportunità di crescita per tutti i partecipanti”.

L’edizione 101 vedrà protagonisti 1300 espositori, brand e ditte rappresentate provenienti da 40 nazioni, tra cui i maggiori Paesi produttori mondiali: una superficie espositiva di 50.000 mq lordi, 11 padiglioni al completo e 4 hotel coinvolti. Animano l’area dedicata a borse, valigeria e accessori di Gardabags 47 aziende, provenienti Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Taiwan e Turchia.

Ben 19 gli eventi organizzati, con market focus, talk su moda e tendenze, appuntamenti con l’innovazione e celebrazioni per la 101a edizione.

Torna l’Innovation Village Retail, realizzato in collaborazione con Retail Hub: l’iniziativa renderà protagoniste dieci start up internazionali provenienti da 7 Paesi (Estonia, Italia, Israele, Regno Unito, Spagna, Svezia, USA), focalizzate sull’innovazione tech del settore. Per la prima volta sarà presente anche la start up trentina JustinShop, marketplace progettato per aiutare le persone a migliorare la loro esperienza di acquisto nei negozi locali, selezionata grazie al supporto di Trentino Sviluppo. Riconfermata anche l’Area Highlights, in collaborazione con Arsutoria: workshop, talk con esperti del settore e 20 prototipi appartenenti alle collezioni di 12 espositori che, selezionati da un comitato moda, saranno esposti come riferimento delle tendenze durante la manifestazione.

Grande, anche in questa edizione, è l’attenzione di Expo Riva Schuh & Gardabags alla sostenibilità: mobilità dolce, moquette riciclabile e stand sempre più green sono solo alcune delle iniziative messe in campo a favore dell’ambiente. L’inclusività è un altro punto cruciale, concretizzato anche con il Charity Programme in collaborazione con Soles4Souls, che intende sensibilizzare gli espositori al riutilizzo e la donazione dei prodotti invenduti, trasformandoli in opportunità.

Durante la conferenza stampa è stata presentata “A step in the history, 50 years of Expo Riva Schuh & Gardabags. 1974-2024, 100 successful editions” (realizzata da Foto Shoe 30, con il progetto grafico di Edizioni AF), la monografia che celebra i 50 anni di attività di Expo Riva Schuh & Gardabags. Un libro che rievoca la nascita e i sentieri percorsi dalle prime 100 edizioni della manifestazione, dal 1974 al 2024; uno sguardo al passato con l’intento di prendere lo slancio e rivolgere i pensieri a quanto ancora accadrà. I festeggiamenti per il traguardo di queste 101 edizioni coinvolgeranno, nel dopo fiera, l’intera comunità con le Summer Celebration Nights. Sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 giugno Spiaggia Olivi aprirà le sue porte, a partire dalle ore 21.30, per tre serate di musica dedicate alla community della calzatura, ma anche alla cittadinanza e ai turisti.

L’inaugurazione è in programma per sabato 15 giugno alle ore 11, alla presenza delle istituzioni nazionali e locali.