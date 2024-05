RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * BILANCI ESERCIZIO 2023: «UTILE NETTO A 719.959 EURO, IN AUMENTO DEL 20% / INCREMENTO DEL 45% NEI RICAVI DEL “GRUPPO”»

11.14 - giovedì 23 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Affidabilità, sviluppo e ripresa. Le Assemblee dei Soci di Riva del Garda Fierecongressi Spa, delle controllate RFC Immobiliare Srl e ON THE GO Srl, e della collegata Expo Riva International Srl hanno approvato all’unanimità i bilanci d’esercizio 2023. Dati che mostrano una significativa crescita rispetto al 2019 (pre-Covid), con un incremento del 45% nei ricavi del “Gruppo” e un utile netto di 719.959 euro, in aumento del 20%. Questi numeri confermano l’appeal internazionale dei prodotti congressuali e fieristici e la loro capacità di generare valore diretto e indiretto.

Le Assemblee dei Soci di Riva del Garda Fierecongressi Spa, Expo Riva International Srl e RFC Immobiliare Srl, riunite ieri presso il Centro Congressi di Riva del Garda, hanno approvato all’unanimità i bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2023. Dati che mostrano una crescita consistente e che testimoniano la capacità della Società e delle sue partecipate di navigare con successo in un contesto economico complesso, continuando a offrire servizi di eccellenza nel settore fieristico e congressuale.

Il bilancio 2023 del “Gruppo” (comprensivo delle controllate RFC Immobiliare Srl e ON THE GO Srl, e della collegata Expo Riva International Srl) evidenzia una gestione delle risorse attenta e orientata alla sostenibilità, con un significativo miglioramento degli indicatori economici rispetto all’anno precedente, grazie ai quali la Società rafforza il proprio ruolo di leader nel settore. Nel 2023 il “Gruppo” di Società ha realizzato un valore della produzione complessivo di 26mln di euro: i ricavi prodotti grazie all’attività fieristica e congressuale hanno registrato un incremento del 50% rispetto all’esercizio 2022 e del 45% rispetto al pre-Covid (2019). Nel complesso, il risultato operativo dell’esercizio 2023 è di 2,3mln di euro.

L’EBIT di “Gruppo” risulta in crescita di oltre 23 punti percentuali rispetto al 2019. Positivi anche i dati relativi al risultato ante imposte, in aumento del 49% (corrispondenti ad oltre 440mila euro in termini assoluti) rispetto al 2019, e quelli relativi all’utile netto ottenuto dal “Gruppo”, pari a 720mila euro, il 20% in più rispetto al 2019. Il risultato netto del 2022 era negativo per circa 2,2mln di euro. Quanto ai dati riferiti alla “casa madre” Riva del Garda Fierecongressi Spa, i ricavi 2023 sono pari a 18,3mln di euro, con un incremento del 57% sul 2022 e del 25% rispetto al pre-Covid (2019); il margine operativo lordo dell’esercizio 2023 è di 1,4mln di euro (3mln di euro in più rispetto al 2022). Positivo anche il confronto dell’EBIT che rispetto al periodo pre-pandemia risulta in miglioramento di circa 20 punti percentuali. L’utile netto al 31 dicembre 2023 è positivo per 318.060 euro.

“L’approvazione all’unanimità dei bilanci di esercizio 2023 conferma la solidità della nostra Società e la capacità di adattarsi e crescere in un contesto in continua evoluzione. Questo bilancio, che ristabilisce la certezza sul futuro, ci consente di pianificare investimenti che offrono ai soci e agli investitori un senso di continuità e prospettiva, riducendo il ricorso al patrimonio societario e al credito bancario. – ha dichiarato il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – Questo bilancio e le prospettive del prossimo triennio permettono di concretizzare l’ampliamento a nord del Quartiere Fieristico, la cui realizzazione è prevista nel 2025-2026”.

Sull’aumento dei ricavi della casa madre hanno influito significativamente anche le gestioni di Spiaggia Olivi e ITAS Forum a Trento.

“Continueremo a investire in qualità, innovazione e sostenibilità, lavorando per mantenere e accrescere il nostro ruolo di riferimento nel settore fieristico e congressuale, sia a livello nazionale che internazionale. – ha aggiunto la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli – In questo contesto hanno avuto un’influenza determinante anche le partecipate Expo Riva International Srl e ON THE GO Srl, che hanno generato un impatto positivo il quale si riflette significativamente nello sviluppo economico del territorio”. I Soci di Riva del Garda Fierecongressi Spa, Expo Riva International Srl e RFC Immobiliare Srl hanno espresso all’unanimità il loro apprezzamento per i risultati ottenuti dalla Società, ringraziando il Presidente, il consiglio direttivo e tutto lo staff per l’impegno e la costante attenzione all’efficienza operativa e al raggiungimento degli obiettivi strategici. Risultati tutt’altro che scontati, vista la complessità del quadro internazionale e l’impatto della pandemia sul settore degli eventi.