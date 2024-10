RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * BILANCIO SOCIO-ECONOMICO 2023: «57 MILIONI L’IMPATTO TOTALE PRODOTTO»

17.10 - martedì 15 ottobre 2024

L’analisi condotta dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento rileva che, nel 2023, l’attività fieristico-congressuale di Riva del Garda Fierecongressi impatta complessivamente sull’economia locale per oltre 57 milioni di euro. Un dato che, unitamente agli altri valori emersi dalla ricerca, evidenzia l’importanza strategica della Società guidata da Roberto Pellegrini, e ne conferma il ruolo cruciale quale motore di crescita per il territorio.

Durante la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina all’ITAS Forum di Trento, Riva del Garda Fierecongressi ha presentato i dati relativi all’indotto generato dalle principali attività fieristiche e congressuali del 2023. Realizzata dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, sotto la guida dei Professori Michele Andreaus ed Ericka Costa, l’analisi evidenzia l’importanza del polo fieristico-congressuale non solo come motore di sviluppo economico locale, ma anche come attore chiave nella destagionalizzazione del turismo.

Nel 2023 l’impatto totale (composto da diretto, indiretto e indotto) prodotto da fiere e congressi, supera complessivamente i 57 milioni di euro. L’impatto diretto, generato attraverso le spese per fornitori (18,6 milioni di euro), pernottamenti (16,9 milioni di euro) e spese extralberghiere (8,4 milioni di euro) supera i 44 milioni di euro, tra attività fieristica (26 milioni di euro) e congressuale (oltre 12 milioni di euro), considerando anche i costi strutturali e quelli della partecipata ON THE GO.

L’impatto indiretto e indotto, legato alle interdipendenze produttive generate dall’attività fieristico-congressuale, ammonta a 12,9 milioni di euro (2,2 milioni di euro da fornitori, 10,7 milioni di euro da espositori, visitatori e allestitori). L’attività fieristica incide per il 60% dell’indotto diretto e per il 65% di quello indiretto, mentre l’attività congressuale contribuisce rispettivamente con il 40% e 35%. “I dati dell’indotto 2023 confermano il ruolo di Riva del Garda Fierecongressi quale attrattore turistico straordinariamente importante per il Trentino – dichiara il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – la nostra Società opera con autonomia, generando fatturato, marginalità e utili, e mantenendo un equilibrio economico solido. Questo ci consente di essere competitivi sul mercato, offrendo prodotti e servizi di alta qualità sia per le fiere che per i congressi. La nostra attività non solo crea un indotto significativo, ma rappresenta anche una forza trainante per la crescita economica e sociale del territorio. Solo continuando a investire in infrastrutture e spazi attrattivi, potremmo garantire anche in futuro ricadute positive a beneficio dell’intera comunità”.

L’analisi dell’indotto diretto tiene conto dei costi complessivi monetari dell’azienda (costi per servizi e fornitori per l’erogazione dei servizi fieristici e congressuali) insieme al costo per pernottamento di espositori, visitatori e allestitori provenienti da fuori regione, oltre che le più recenti statistiche di spesa media dei visitatori su dati congressuali e fieristici. L’indotto indiretto è invece calcolato sulla base di moltiplicatori di spesa disponibili nelle tavole intersettoriali a livello provinciale, in maniera differente per fornitori ed espositori/visitatori. “Lo studio è il risultato di un eccellente lavoro di squadra, coordinato dalla Professoressa Ericka Costa e dal sottoscritto, con la partecipazione attiva di molte risorse del nostro Dipartimento – ha affermato Michele Andreaus, Professore ordinario dell’Università di Trento – un’analisi che si è sviluppata attraverso un dialogo continuo e proficuo con il team di Riva del Garda Fierecongressi, e che oggi permette di restituire al territorio risultati di grande valore”.

La sinergia tra eventi fieristici e congressuali costituisce un pilastro strategico per la crescita e la competitività non solo del settore turistico, ma anche di quello agricolo e dell’artigianato, e in un contesto globale in continua evoluzione anticipare i cambiamenti è fondamentale. “Negli ultimi anni la nostra Società ha affrontato sfide senza precedenti, dimostrando un’eccezionale capacità di adattamento e innovazione. Abbiamo riorganizzato le nostre Business Unit e le Società partecipate, sviluppando nuovi progetti che ci consentono di rispondere in modo più puntuale alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, mantenendo così la nostra leadership a livello internazionale. – ha dichiarato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi – Questo risultato è il frutto di una profonda conoscenza dei mercati e della presenza di competenze che ci rendono protagonisti nel settore. La ricerca, in questo contesto, conferma l’impegno nei progetti che sviluppiamo ogni giorno e il lavoro quotidiano dei nostri collaboratori”.

Alle 17.30 di oggi, presso il Centro Congressi di Riva del Garda, la ricerca verrà presentata alle istituzioni, alle associazioni di categoria e alla comunità, alla presenza della Professoressa Ericka Costa, del Sindaco di Riva del Garda Cristina Santi, e di Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia autonoma di Trento.