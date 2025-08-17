RISVEGLIO TIROLESE * INNSBRUCK: BEBER E MONTI,«ALLE ONORIFICENZE DEL 15 AGOSTO TRENTO ANCORA ASSENTE»

12.53 - domenica 17 agosto 2025

Alle onorificenze del 15 agosto Trento ancora assente. Anche quest’anno ad Innsbruck, nella giornata di Maria Assunta, tanto cara ai Tirolesi per il ricordo del ringraziamento di Andreas Hofer alla Madonna, a seguito della vittoriosa terza battaglia del Bergisel del 1809, si è tenuta la tradizionale cerimonia delle onorificenze del Land Tirol, in cui sono state conferite 104 tra medaglie al merito per servizi resi alla comunità e medaglie d’argento per il salvataggio di vite umane.

La cerimonia è stata tenuta dai Presidenti di Land Tirolo e Provincia autonoma di Bolzano e sono stati premiati cittadini e cittadine del solo Tirolo di lingua tedesca, fatto salvo il caso di un tirolese di lingua italiana, il folgaretano Paolo Dalprà.

Nel congratularci con quest’ultimo per i suoi meriti e per il riconoscimento ottenuto, prendiamo atto che il Trentino/Tirolo meridionale è risultato, ancora una volta, sostanzialmente estraneo rispetto a questo importante appuntamento annuale nel quale, al contrario, riteniamo dovrebbe essere perfettamente integrato anche il segmento tirolese di lingua italiana, con il coinvolgimento delle relative istituzioni e la premiazione di numerosi suoi cittadini e cittadine.

Se l’idea di integrare anche Trento non viene presa in considerazione nell’ambito dei rapporti diretti fra le tre realtà istituzionali, di Trento, Bolzano ed Innsbruck, ci pensi l’Euregio a creare la giusta cornice, dentro la quale poter sviluppare una collaborazione a tre che, dato il tema ed il coinvolgimento della popolazione, potrebbe contribuire non poco proprio a quella costruzione dell’Euregio dal basso, così importante per il suo funzionamento e per questo da più parti invocata. Francamente ci chiediamo perché l’Euregio non si sia ancora mossa, su un tema tanto congeniale agli scopi della stessa.

Il Presidente – Franco Beber

Il Portavoce – Paolo Monti

