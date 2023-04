RFI – PAT – COMUNE TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA LOTTO 3A: « PRESENTAZIONE LAVORI CON COMMISSARIA PAOLA FIRMI E RAPPRESENTANTI CONSORZIO TRIDENTUM (REGIONE TN-AA 19/4 -16.00) »

11.36 - lunedì 17 aprile 2023

È in programma la presentazione dei lavori di costruzione della circonvallazione ferroviaria di Trento Lotto 3A che saranno realizzati per conto di Rete Ferroviaria Italiana dal Consorzio Tridentum con la direzione lavori di Italferr. L’incontro si terrà mercoledì 19 aprile nella sala di rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol in piazza Dante a Trento, dalle ore 16 alle 17.20. Dopo il saluto del presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti e del sindaco di Trento Franco Ianeselli, a introdurre la presentazione sarà Paola Firmi, commissaria straordinaria del potenziamento della linea ferroviaria Verona-Brennero. Interverranno quindi i rappresentanti del Consorzio Tridentum, che riunisce le imprese Webuild, Ghella, Collini Lavori, Seli Overseas e il team di progettazione Sws Engineering, Net Engineering, Pro Iter e Rocksoil.