“RETE CLIMATICA TRENTINA“ * “ROTELLE IN MOVIMENTO“: «UNA PEDALATA PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE, DAL 20 AL 22/9»

In occasione della settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre), la Rete Climatica Trentina invita ad unirsi ad una pedalata collettiva dal 20 al 22 settembre per chiedere all’amministrazione provinciale maggiori investimenti verso una mobilità sostenibile. La Provincia di Trento con le sue 1.431 auto ogni mille abitanti si è collocata nel 2022 al secondo posto in Europa (dati Eurostat) per più alto tasso di motorizzazione, segno che gli spostamenti con l’auto privata sono ancora i preferiti dai Trentini. Il trasporto su strada incide, in provincia di Trento, per il 58% delle emissioni annue di ossidi di azoto (NOX), per il 17% delle emissioni annue di monossido di carbonio (CO) e per l’11% di polveri sottili (PM10), oltre ad emissioni non trascurabili di anidride carbonica (CO2, gas climalterante).

Come Rete Climatica Trentina, insieme a persone, gruppi e realtà del territorio pedaliamo insieme per chiedere con urgenza azioni per ridurre le emissioni del trasporto su strada e rendere la mobilità pubblica e la mobilità dolce attrattive e sicure.

La pedalata vuole inoltre essere un’occasione per mettere in contatto chi ha a cuore queste tematiche, per confrontarsi e per sollecitare la pubblicazione del Piano provinciale della mobilità come previsto dalla Legge provinciale 6/2017, per un “diritto sociale e pubblico alla mobilità degli/delle abitanti su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale libertà di scelta tra le varie tipologie di trasporto”.

La pedalata è prevista dal 20 al 22 settembre con questi orari, luoghi di partenza e tragitti:

-venerdì 20 settembre: partenza ore 14:00 da Piazza Duomo – Trento, passando per Pergine e arrivando a Vigolo Vattaro (30km – 700m di dislivello circa)

-sabato 21 settembre: partenza ore 10:00 dal Municipio del Comune di Altopiano della Vigolana (Piazza del Popolo a Vigolo 9) – Vigolo Vattaro, passando per Rovereto e arrivando ad Arco (55km – 200m di dislivello circa)

-domenica 22 settembre: partenza ore 10:00 dall’oratorio di Arco (Via Pomerio 15), attraversando la Valle dei Laghi, e arrivando a Trento (50km – 900m di dislivello circa)

Durante il percorso ci uniremo a delle iniziative di diverse realtà del territorio. Questo il tragitto completo:

Google maps:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=12Sp3itY83px7k3ffeCiU3pBEYC2KKZo&usp= sharing

Komoot:

https://www.komoot.com/it-it/tour/1841386339?ref=wtd

Chiunque può unirsi alla pedalata, che sia per tutti e tre i giorni o per un breve tragitto! Chi volesse partecipare anche ad una sola parte del tracciato, può unirsi lungo il percorso o raggiungere il gruppo direttamente a destinazione. La pedalata è autogestita e di libera partecipazione per cui si raccomanda la massima collaborazione, prudenza e la partecipazione con biciclette adeguate ed in buone condizioni. Presentarsi muniti di caschetto, catarifrangenti e/o luci, kit di riparazione, borraccia personale. Data la percorrenza si raccomanda un minimo di esperienza in bici, contattaci se hai qualsiasi dubbio rispetto alla difficoltà del percorso.

Per maggiori informazioni puoi contattarci a reteclimaticatrentina@gmail.com / https://bit.ly/rotelleinmovimento (gruppo Telegram) o al numero 342 1695189. Ti chiediamo di segnalarci la tua partecipazione compilando questo modulo: https://bit.ly/modulorotelle.