RETE CLIMATICA TRENTINA E DIECI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE * INCONTRO CON COMUNE DI TRENTO: «FOCUS SU TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E POLITICHE ECOLOGICHE»

Incontro tra il Comune di Trento e le associazioni ambientaliste: al centro trasparenza, partecipazione e politiche ecologiche

Si è svolto ieri, 23 luglio 2025, un incontro tra il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, affiancato dagli assessori Michele Brugnara (ambiente) e Andreas Fernandez (transizione ecologica), e una delegazione di rappresentanti del mondo dell’attivismo e dell’associazionismo ambientale trentino.

L’incontro, richiesto da dieci associazioni e movimenti del territorio – Rete Climatica Trentina, ENPA del Trentino, Italia Nostra – sezione trentina, Circolo di Trento di Legambiente, WWF Trentino, LIPU sezione di Trento, Yaku, In Difesa Di, LAV Trentino e The Outdoor Manifesto – aveva come obiettivo quello di sollecitare un maggiore coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali su tematiche ambientali da parte del Comune. In particolare le associazioni chiedono una partecipazione effettiva della cittadinanza fin dalle fasi di ideazione e progettazione di politiche, progetti e interventi che riguardano il territorio e l’ambiente urbano, e non solo a decisioni già prese.

I volontari e le volontarie hanno espresso l’intenzione di mettere a disposizione tempo e competenze in un confronto serio e costruttivo con l’amministrazione. Pur riconoscendo l’impegno del Comune nella redazione di piani strategici come il PAESC, il PUMS e il Piano del Verde, le associazioni hanno sottolineato l’importanza di evitare decisioni calate dall’alto nella fase di attuazione, puntando invece su un dialogo aperto e inclusivo.

Durante l’incontro sono state presentate diverse proposte e osservazioni, con l’obiettivo di rafforzare le politiche comunali in materia ambientale e di partecipazione civica. Uno dei temi centrali è stato quello della trasparenza: le associazioni hanno chiesto la creazione di una pagina web dedicata, dove reperire con facilità tutte le informazioni aggiornate sui principali progetti in corso o in fase di avvio che riguardano Trento, come la funivia e il bypass ferroviario.

Un altro tema chiave è stato quello delle soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions, NBS), considerate fondamentali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Sono stati portati esempi virtuosi da città europee simili a Trento, dove tali approcci sono già realtà. Le associazioni hanno inoltre sottolineato la necessità di promuovere azioni volte alla coesistenza armoniosa tra esseri umani, fauna selvatica e animali domestici.

Particolare attenzione è stata riservata al Monte Bondone, dove le associazioni hanno espresso la loro contrarietà ala costruzione del bacino artificiale alle Viote e hanno chiesto di essere coinvolte nel processo di valutazione e progettazione del Parco Naturale Locale.

Si è discusso anche di mobilità sostenibile, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza, e di potenziamento della raccolta differenziata, con la proposta di attivare centri del riuso per dare nuova vita agli oggetti e ridurre la produzione di rifiuti.

Data l’ampiezza e la complessità dei temi affrontati, le associazioni hanno chiesto la possibilità di organizzare incontri dedicati con i singoli assessori competenti, per approfondire nel dettaglio le azioni da intraprendere.

Al termine dell’incontro, il sindaco Ianeselli ha ringraziato i partecipanti, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale su tutte le tematiche emerse. Gli assessori Brugnara e Fernandez hanno espresso apertura e disponibilità al confronto, auspicando un lavoro congiunto con le associazioni affinché le istanze presentate possano tradursi in azioni concrete nel più breve tempo possibile.

Rete Climatica Trentina, ENPA del Trentino, Italia Nostra – sezione trentina, Circolo di Trento di Legambiente, WWF Trentino, LIPU sezione di Trento, Yaku, In Difesa Di, LAV Trentino, The Outdoor Manifesto