RETE CITTADINI – TRENTO * LAVORI BY-PASS FERROVIARIO: «ARRIVA LA FRESA, INIZIANO I RISCHI PER TERRITORIO E CITTADINI»

09.33 - mercoledì 6 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Lavori del bypass ferroviario: arriva la fresa, partono i rischi per il territorio e i cittadini.

L’annuncio dell’arrivo a Trento della prima fresa per l’avvio dei lavori del bypass ferroviario è stato accolto con grande enfasi sui giornali locali. Ma per chi è davvero un successo? E chi ne pagherà le conseguenze? Come Rete dei Cittadini, non possiamo restare in silenzio di fronte a questa narrazione trionfalistica che, ancora una volta, ignora le preoccupazioni concrete delle persone, i rischi ambientali e l’impatto devastante che questa grande opera avrà sul territorio e sui cittadini.

Un Progetto Controverso e Costoso che Non Ascolta il Territorio Il bypass ferroviario, sin dall’inizio, si è dimostrato un progetto contestato da molti cittadini e comitati. L’opera, pensata per “alleggerire il traffico ferroviario”, non è mai stata pianificata con un vero dialogo con chi vive e conosce profondamente il territorio. Le voci di dissenso che sollevavano dubbi sui rischi ambientali, sugli impatti sulla salute e sulla qualità della vita sono state ignorate, trattate come ostacoli, non come legittime richieste di chi è chiamato a convivere con le conseguenze dei cantieri e delle opere che ne seguiranno.

Rischi Ambientali e Sottovalutazione del Territorio Il progetto insiste su un territorio già noto per la sua instabilità e per la presenza di aree inquinate. L’intervento previsto si estenderà su zone sensibili e fragili dal punto di vista ambientale, mettendo a rischio ecosistemi locali e aumentando la vulnerabilità di un’area già segnata da inquinamento storico. Invece di pianificare bonifiche e interventi di recupero ambientale, si sceglie di proseguire su una strada di sfruttamento che non guarda agli equilibri ecologici e al futuro di chi vive in questi luoghi.

Disagi per i Residenti e Trasparenza Assente Il bypass ferroviario non considera gli svantaggi per la popolazione residente vicino ai cantieri. Polveri, rumore, traffico aggiuntivo, rischio di smottamenti e di esposizione a materiali inquinanti diventeranno parte della vita quotidiana di chi vive a Trento Nord e nelle aree limitrofe. Ci chiediamo: qual è il vero beneficio per la comunità? Chi risponderà degli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini? Non vediamo risposte a queste domande negli annunci che celebrano l’inizio dei lavori.

Una Dichiarazione di Arroganza, non un Servizio alla Comunità Un attivista della nostra associazione ha sintetizzato in modo schietto e diretto ciò che molti cittadini provano: “La notizia è arrivata come doveva arrivare. Con un comunicato tronfio che contribuisce a difendere coloro che rivendicano la distruzione del territorio come se fosse un servizio alla comunità. Degno beffardo epilogo di questa storia di spreco, noncuranza delle regole e arroganza.” Questa frase racchiude il senso di frustrazione e incredulità di chi vede le istituzioni procedere con decisioni che privilegiano interessi di pochi a scapito della collettività e del rispetto per l’ambiente.

La Nostra Richiesta: Fermare e Riconsiderare Chiediamo con forza che il progetto del bypass ferroviario venga rivalutato con attenzione, ascoltando la comunità e tenendo conto dei rischi reali per l’ambiente e la popolazione. Una grande opera che non risponde alle esigenze di chi vive il territorio e non si preoccupa dei suoi impatti è destinata a lasciare danni difficilmente riparabili. La nostra richiesta è semplice: mettiamo al centro le persone e il rispetto per il territorio, non le ambizioni di chi vede in queste opere solo un’occasione di visibilità.

Rete dei Cittadini