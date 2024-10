RETE CITTADINI – TRENTO * BY-PASS FERROVIARIO: «LE NOSTRE CONSIDERAZIONI, ESPOSTE AI CAPIGRUPPO DEL CONSIGLIO COMUNALE»

Crediamo sia doveroso riconoscere all’inizio di questo nostro incontro che c’è stanchezza e forse anche un po’ di frustrazione nel discutere ancora il tema del bypass ferroviario di Trento, un tema che sia i comitati cittadini, sia i membri del Consiglio comunale di Trento conoscono o dovrebbero conoscere perfettamente.

Si tratta infatti, come la Rete dei cittadini ha sostenuto più volte, di un’opera pubblica di importanza epocale per la città di Trento e se n’è già discusso, giustamente, a tutti i livelli.

Negli ultimi giorni, abbiamo percepito però da parte di certi settori della politica il desiderio di archiviare il dibattito sul bypass per tornare ad occuparsi di “altro”. “Non si può riavvolgere il nastro” ha detto lo stesso Sindaco Ianeselli pochi giorni fa segnalando che ormai la scelta è stata fatta e che non ha senso continuare a ridiscuterla.

Noi della Rete crediamo, invece, che la cronaca dimostri che la questione non è certo risolta e che i rischi per l’ambiente e il territorio che il progetto pone siano ancora gravissimi. Abbiamo quindi deciso di cogliere questa occasione di incontro per non lasciare nulla di intentato e per chiedervi di rispondere all’imperativo etico di assumere impegni concreti a tutela della cittadinanza e dell’ambiente.

Prima di farlo vorremmo ribadire un aspetto essenziale.

La Rete dei cittadini non è contraria alle opere pubbliche costruite bene e nell’interesse generale. La Rete ritiene però che il progetto attuale sia del tutto sbagliato e sia destinato a soccombere di fronte alle sue stesse contraddizioni interne.

L’amarezza per questa scelta fallimentare da parte delle istituzioni locali e nazionali è acuita dal fatto che un progetto diverso era possibile. Abbiamo dimostrato che si poteva realizzare un’opera diversa sulla destra Adige: un progetto che non avrebbe tagliato in due la città di Trento, non avrebbe interferito con le aree inquinate di Trento nord, non avrebbe messo a rischio le sorgenti dell’acquedotto cittadino, non avrebbe sottratto terreni pregiati a Mattarello e non avrebbe compromesso l’equilibrio idrogeologico della collina est.

Come A22 ritiene che quel fronte di valle sia idoneo alla realizzazione di tunnel ed ha previsto di farci passare l’autostrada, si potrebbe pensare di realizzare anche la ferrovia merci. Le due opere potrebbero essere realizzate in parallelo creando un tratto di “corridoio multimodale in tunnel” con grandi risparmi di scala. Ovviamente il progetto comporterebbe un approccio in tal senso, complesso, ma fattibile e soprattutto per circonvallare veramente la città capoluogo!

Crediamo che la politica locale e con essa la quasi totalità dei gruppi consiliari che rappresentate abbia enormi responsabilità di mancata vigilanza. A Trento il problema delle aree inquinate e la fragilità della collina est erano noti a tutti. Di certo erano noti alla classe politica. Ancora non ci capacitiamo di come Comune e Provincia abbiano potuto approvare un progetto come quello attuale. Un progetto di cui non si vede la fine e che ha portato ad un sequestro giudiziario di una parte fondamentale del cantiere. Un progetto che ha perso, inevitabilmente, il tanto agognato e strombazzato finanziamento europeo.

Ripetiamo questo perché crediamo che l’opinione pubblica debba avere memoria di ciò che è stato detto e di ciò che non è stato fatto. Serve una trasparente attribuzione della responsabilità per le scelte effettuate perché l’elettorato possa scegliere in modo libero e informato in occasione del prossimo appuntamento elettorale.

Ora però è il momento di guardare avanti e, nella consapevolezza degli errori commessi, di adoperarsi per evitare guai peggiori.

Per evitare che i lavori in via di attuazione possano creare danni gravissimi alla popolazione e all’ambiente chiediamo a tutti voi, e soprattutto a chi ha dimostrato anche in passato di capire la delicatezza dell’opera, di assumere alcuni impegni concreti.

Molto concretamente vi chiediamo quindi:

– siete disposti a battervi per impedire che l’attraversamento delle aree di Trento nord da parte del cantiere porti a gravi danni alla popolazione residente e al territorio?

– siete disposti, nella massima trasparenza, a fare in modo che i lavori del bypass si accompagnino a un monitoraggio continuo dei dati sulla qualità dell’aria, da pubblicare in tempo reale, secondo le migliori pratiche, sul sito del Comune di Trento?

– siete disposti ad appoggiare la richiesta di una più completa campagna di analisi nella zona dello scalo Filzi che porti all’acquisizione di dati aggiornati sulla trasmigrazione delle sostanze inquinanti di SLOI e Carbochimica verso sud?

– siete pronti a impegnarvi per una nuova perimetrazione del SIN di Trento nord che includa davvero tutte le aree inquinate dal piombo e dagli idrocarburi?

– condividete la necessità che gli interventi di bonifica debbano essere affrontati in maniera unitaria, nei metodi e nei tempi, su tutta l’area dei terreni inquinati di Trento Nord, areale ferroviario compreso e vi impegnerete in tal senso?

– siete disposti a sorvegliare l’attività dell’Azienda sanitaria battendovi perché un piano sanitario credibile, a tutela della popolazione e dei lavoratori, sia finalmente predisposto e pubblicato al più presto?

– siete disposti a impedire ogni speculazione edilizia nelle aree inquinate di Trento Nord senza una preventiva bonifica effettuata evitando parcellizzazioni del SIN? – siete disposti a tutelare la qualità dell’approvvigionamento idrico dell’acquedotto di Trento battendovi per impedire che le fonti della zona di Acquaviva vengano esposte a nuove fonti di inquinamento?

– infine, se non sarà possibile procedere in condizioni di sicurezza, avrete il coraggio, di chiedere con noi, tempestivamente, la sospensione dei lavori?

La Rete dei cittadini è un’associazione apartitica che ha come unico obiettivo la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente di Trento. Nostri naturali alleati sono tutti coloro che sapranno darsi da fare per perseguire concretamente questi obiettivi. Se il vostro impegno politico sarà trasparente su questi temi, perseguendo obiettivi concreti come quelli appena elencati, troverete nella Rete un interlocutore attento e costruttivo.