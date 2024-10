REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * PRIMA COMMISSIONE: BISESTI, «CODICE ENTI LOCALI, VIA LIBERA ALLA LEGGE DI MODIFICA»

13.32 - venerdì 25 ottobre 2024

La proposta presentata dall’assessore Locher ha visto 4 voti favorevoli, due contrari e due non partecipanti.

La Prima commissione legislativa, presieduta da Mirko Bisesti, ha preso in esame oggi a Trento il >disegno di legge n. 9: Modifiche urgenti alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e successive modificazioni (presentato dalla Giunta regionale). In apertura di lavori il presidente Bisesti ha invitato l’assessore regionale, e vicepresidente della giunta, Franz Locher ad illustrare il disegno di legge in discussione che prevede anche la ridefinizione del numero dei mandati dei sindaci.

Locher ha ricordato la grande importanza delle amministrazioni comunali e delle funzioni che sono chiamati a svolgere i sindaci. Ha ricordato il recentissimo pronunciamento della Commissione dei 12 per poter derogare dalla legge nazionale in tema di elezioni locali . ”Serve – ha detto – una proposta di legge chiara sulla quale potersi confrontare nel Consiglio regionale nella seduta di novembre. In vista delle elezioni comunali del prossimo anno occorre avere una certezza di diritto”. La commissione, dopo un’articolata discussione, ha approvato il disegno di legge con 4 voti favorevoli, 2 contrari, 3 astensioni ed 2 non partecipanti al corso.