REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * ELEZIONI COMUNALI: «IL TAR CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELLA NORMA REGIONALE»

14.33 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

ELEZIONI COMUNALI: IL TAR CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELLA NORMA REGIONALE

Trento, 07.02.2025 – “Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la piena legittimità costituzionale della norma della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol che disciplina le elezioni comunali previste per il prossimo 4 maggio – ha commentato il Presidente Arno Kompatscher – La decisione del TAR attesta la correttezza dell’operato della Giunta regionale, che ha agito nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi democratici.

“La legge regionale che, a causa della pandemia da Covid-19, rinviò le elezioni del 2020 dall’originaria data di maggio all’autunno, già stabiliva che le elezioni successive dovessero tornare a svolgersi in primavera – ha spiegato Kompatscher – durante la pandemia, infatti, la Regione ha adottato misure straordinarie per garantire il regolare funzionamento delle istituzioni e la sicurezza dei cittadini. Stabilire che le elezioni tornassero a svolgersi in primavera è stata una scelta coerente e lungimirante, che oggi viene ribadita con convinzione e la legge si conferma solida e in pieno rispetto dei principi costituzionali”.

“Bene per l’Autonomia – ha aggiunto il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – è stato riconosciuto che l’ordinamento enti locali è di competenza primaria della Regione e comprende anche l’organizzazione delle elezioni.

Il 4 maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali in 157 comuni della Provincia di Trento e in 111 comuni della Provincia di Bolzano, nonché per l’elezione diretta dei consigli circoscrizionali nei comuni capoluogo.

Gemeinderatswahlen: TAR bestätigt Rechtmäßigkeit der Regionalnorm

Am 4. Mai 2025 können in Südtirol und in der Provinz Trentino die Gemeinderatswahlen stattfinden. Das Verwaltungsgericht hat die Rechtmäßigkeit der Bestimmungen der Region bestätigt. (Foto: LPA/Peter Daldos)

TRIENT (LPA). „Das Regionale Verwaltungsgericht (TAR) hat die volle verfassungsmäßige Rechtmäßigkeit der Bestimmung der Autonomen Region Trentino-Südtirol bestätigt, die die für den kommenden 4. Mai vorgesehenen Gemeinderatswahl regelt“, erklärt der Präsident der Region Trentino Südtirol und Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigt die Korrektheit der Vorgangsweise der Regionalregierung, die im vollen Einklang mit den geltenden Vorschriften und demokratischen Prinzipien gehandelt hat.“

„Das Regionalgesetz, das wegen der Corona-Pandemie die Wahlen von ihrem ursprünglichen Termin im Mai 2020 auf den Herbst verschob, sah bereits vor, dass die darauffolgenden Wahlen wieder im Frühjahr stattfinden sollten“, erläutert Kompatscher. Während der Pandemie habe die Region außergewöhnliche Maßnahmen getroffen, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Institutionen und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. „Die Festlegung eines Rückkehrtermin im Frühjahr war eine kohärente und weitsichtige Entscheidung, die heute erneut mit Überzeugung bestätigt wird. Das Gesetz erweist sich als solide und verfassungskonform“, sagt Kompatscher.

“Das ist gut für die Autonomie“, sagt der Präsident der Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti, hinzu. „Es wurde anerkannt, dass das Regelwerk für lokale Körperschaften in die primäre Zuständigkeit der Region fällt und auch die Organisation der Wahlen umfasst.”

Am 4. Mai werden also die Bürgerinnen und Bürger zu den Urnen gerufen, um in 157 Gemeinden der Provinz Trient und in 111 Gemeinden in Südtirol den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin sowie die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen zu wählen. Zudem finden in den Landeshauptstädten Direktwahlen für die Bezirksräte statt.