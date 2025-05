REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * AGENZIA REGIONALE GIUSTIZIA: KOMPATSCHER, «APPROVATO IN VIA PRELIMINARE IL NUOVO ATTO ORGANIZZATIVO» (VIDEODICHIARAZIONE)

09.56 - sabato 10 maggio 2025

GIUSTIZIA: APPROVATO IN VIA PRELIMINARE IL NUOVO ATTO ORGANIZZATIVO DELL’AGENZIA REGIONALE

La Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il nuovo testo dell’Atto organizzativo dell’Agenzia regionale della giustizia: un passaggio fondamentale per rafforzare il sistema giudiziario sul territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

L’Agenzia, dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, ma sottoposta ai poteri di indirizzo e controllo della Giunta regionale, nasce con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi regionali in materia di giustizia, ambito in cui la Regione detiene le funzioni amministrative e organizzative di supporto agli uffici giudiziari.

Avrà sede nel palazzo della Regione a Trento e sarà composta da un Presidente (nominato dalla Giunta), un Consiglio di presidenza (C.P.A.) e un Collegio dei revisori dei conti.

Il nuovo Ente dovrà esprimere pareri e formulare proposte su atti e regolamenti riguardanti i dipendenti regionali del comparto giustizia, prima della loro approvazione da parte della Giunta regionale. Inoltre, sarà incaricato di predisporre il bilancio consuntivo, il programma annuale delle attività e la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. L’Agenzia potrà proporre progetti innovativi e sperimentali per il miglioramento dell’organizzazione degli uffici, da sottoporre all’approvazione della Giunta.

Tra i suoi compiti rientrano anche la formazione del personale regionale operante negli uffici giudiziari e l’attività ispettiva. L’Agenzia sarà infine responsabile della programmazione e gestione, in collaborazione con l’Ufficio patrimonio, dei beni regionali destinati agli uffici giudiziari, nonché dell’acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

Il nuovo Atto organizzativo è il risultato di un percorso di aggiornamento e confronto, avviato dopo la sottoscrizione del Protocollo operativo per l’amministrazione e la gestione degli uffici giudiziari, firmato il 24 luglio 2023 a Bressanone dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e dai Presidenti Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

“La revisione del testo originario si è resa necessaria alla luce di nuove valutazioni emerse durante approfondimenti tecnici e interlocuzioni con le parti sociali – spiega il Presidente della Regione Arno Kompatscher – Le modifiche mirano a rendere l’Agenzia uno strumento ancora più adeguato alle esigenze operative e alle specificità del contesto territoriale. Con questa riforma organizzativa, la Regione compie un passo avanti significativo nella costruzione di un sistema giudiziario più moderno, efficiente e vicino ai cittadini”.

JUSTIZ: VORLÄUFIGE GENEHMIGUNG DER NEUEN ORGANISATIONSORDNUNG DER REGIONALEN AGENTUR

Die Regionalregierung hat den neuen Entwurf der Organisationsordnung der Regionalen Justizagentur vorläufig genehmigt – ein entscheidender Schritt zur Stärkung des Justizsystems in Trentino-Südtirol.

Die Agentur, die über Verwaltungs-, Finanz- und Organisationsautonomie verfügt, jedoch der Steuerung und Kontrolle der Regionalregierung untersteht, wurde mit dem Ziel gegründet, die Effizienz und Wirksamkeit der regionalen Maßnahmen im Bereich der Justiz zu verbessern – ein Bereich, in dem die Region über administrative und organisatorische Zuständigkeiten zur Unterstützung der Justizbehörden verfügt.

Der Sitz der Agentur wird sich im Gebäude der Region in Trient befinden. Sie wird aus einem Präsidenten (von der Regionalregierung ernannt), einem Präsidialrat (C.P.A.) und einem Kollegium der Rechnungsprüfer bestehen.

Die neue Einrichtung wird Stellungnahmen abgeben und Vorschläge zu Maßnahmen und Verordnungen machen, die das Personal des regionalen Justizbereichs betreffen, bevor diese von der Regionalregierung verabschiedet werden. Darüber hinaus ist sie beauftragt, den Jahresabschluss, das jährliche Arbeitsprogramm sowie den Tätigkeitsbericht des Vorjahres zu erstellen. Die Agentur kann innovative und experimentelle Projekte zur Verbesserung der Organisation der Ämter vorschlagen, die der Genehmigung der Regionalregierung unterliegen.

Zu ihren Aufgaben gehören auch die Aus- und Weiterbildung des regionalen Personals in den Justizbehörden sowie die Durchführung von Inspektionen. Schließlich wird die Agentur – in Zusammenarbeit mit dem Amt für Vermögen – für die Planung und Verwaltung der regionalen Vermögenswerte, die den Justizämtern zugewiesen sind, sowie für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen verantwortlich sein, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.

Die neue Organisationsordnung ist das Ergebnis eines Überarbeitungs- und Abstimmungsprozesses, der nach der Unterzeichnung des operativen Protokolls zur Verwaltung und Organisation der Justizämter eingeleitet wurde. Dieses wurde am 24. Juli 2023 in Brixen vom Justizminister Carlo Nordio sowie den Präsidenten Maurizio Fugatti und Arno Kompatscher unterzeichnet.

„Die Überarbeitung des ursprünglichen Textes war notwendig aufgrund neuer Einschätzungen, die sich aus technischen Analysen und dem Dialog mit den Sozialpartnern ergeben haben“, erklärt der Regionalpräsident Arno Kompatscher. „Die Änderungen zielen darauf ab, die Agentur zu einem noch besseren Instrument für die operativen Anforderungen und die Besonderheiten unseres regionalen Kontexts zu machen. Mit dieser organisatorischen Reform geht die Region einen bedeutenden Schritt in Richtung eines moderneren, effizienteren und bürgernäheren Justizsystems.“