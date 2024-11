REGIONE TN-AA * CONVEGNO PENSPLAN “DONNE E FINANZA”, DALDOSS, «INDIPENDENZA ECONOMICA, PRIORITÀ PER SICUREZZA E PARITÀ DI GENERE»

17.48 - mercoledì 27 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Al convegno Donne e Finanza – Storie di empowerment al femminile organizzato alla sede Eurac di Bolzano da Pensplan Centrum l’assessore regionale Carlo Daldoss ha posto l’accento sul problema dell’indipendenza economica delle donne. Il Presidente Kompatscher: ‘L’autonomia finanziaria è una chiave per combattere la violenza e promuovere la parità di genere”.

L’ultima ricerca condotta dal Museo del risparmio di Torino ci dice come il 18% delle donne che vivono in Italia non ha un conto corrente, né cointestato né condiviso, in pratica una su cinque. Tra quelle che il conto corrente ce l’hanno, cioè l’82%, solo il 67% ha un accesso autonomo: come dire, il conto ce l’hai, in teoria, ma poi in pratica a gestirlo è il cointestatario. Secondo altre indagini le donne senza un conto corrente sarebbero addirittura il 30%.

“Questi dati ci raccontano di una disuguaglianza che non può più essere ignorata – ha dichiarato l’assessore regionale alla previdenza Carlo Daldoss – durante il suo intervento –L’assenza di autonomia economica rende molte donne vulnerabili, intrappolate in situazioni familiari difficili o persino pericolose. Dobbiamo lavorare insieme, a livello istituzionale e sociale, per garantire che tutte le donne abbiano gli strumenti per costruire un futuro indipendente e sicuro, anche attraverso l’educazione finanziaria e misure che incentivino la loro inclusione nel sistema economico. La Regione ribadisce il proprio impegno a sostenere tutte le iniziative che possano favorire l’accesso delle donne a un’autonomia economica completa, consapevole che questa rappresenta un prerequisito imprescindibile per una vera parità di genere e una società più giusta”.

Anche il Presidente della Regione Arno Kompatscher, pur non presente al convegno, ha voluto lanciare un messaggio: “Negli scorsi anni abbiamo fermamente creduto nell’introduzione di una specifica attività di educazione finanziaria, soprattutto diretta alle studentesse, all’interno dei programmi di Pensplan Centrum. Bisogna assolutamente colmare il divario di competenze tra i generi e tra le generazioni.

Da queste competenze passa l’indipendenza economica delle donne, una chiave fondamentale per combattere la violenza domestica – ha rimarcato Kompatscher – troppe donne rimangono bloccate in relazioni abusive a causa della mancanza di risorse per fuggire o ricostruire la propria vita. Dobbiamo lavorare insieme, a livello istituzionale e sociale, anche con le due province, per garantire che tutte le donne abbiano gli strumenti per costruirsi un futuro indipendente e sicuro”.