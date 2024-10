REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – GIUNTA * BILANCIO PREVISIONALE 2025-2027: «APPROVATO, PER IL 2025 STANZIATI 428 MILIONI »

13.21 - giovedì 24 ottobre 2024

La Giunta Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato il Bilancio previsionale per il triennio 2025-2027, che per il 2025 ammonta complessivamente a circa 428 milioni di euro. Il documento si allinea agli obiettivi strategici delineati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) approvato nello scorso mese di luglio, come ridefiniti nella Nota di aggiornamento di tale Documento che accompagna la manovra di bilancio.

Il bilancio dà dimostrazione della sostanziale stabilità finanziaria dell’Ente, tenuto anche conto che le entrate della Regione derivano principalmente da devoluzioni di gettito di entrate tributarie, con l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che rappresenta la quota maggiore, fissata a 250 milioni di euro all’anno. Altre voci significative includono le imposte ipotecarie e le imposte sulle successioni e donazioni, rispettivamente stimate in 35 milioni e 20 milioni di euro annui.

Con l’approvazione del bilancio triennale 2025-2027, la Regione intende confermare il proprio impegno a garantire una gestione finanziaria equilibrata – ha affermato il Presidente della Regione Arno Kompatscher – e orientata al benessere della comunità attraverso un uso responsabile delle risorse”.

“Oggi confermiamo gli sforzi finanziari e gli impegni presi in questi anni – ha commentato la Vice Presidente Giulia Zanotelli – anche per garantire il processo di riorganizzazione della Regione alla luce delle competenze in materia di giustizia”.

Die Regionalregierung der Autonomen Region Trentino-Südtirol hat den Haushaltsvoranschlag für 2025-2027 genehmigt. Für 2025 beläuft dieser sich auf ca. 428 Millionen Euro. Das Dokument steht im Einklang mit den strategischen Zielen des im Juli dieses Jahres genehmigten Wirtschafts- und Finanzdokuments der Region (WFDR), die auch in dessen dem Haushaltsvoranschlag beiliegender Aktualisierung bestätigt werden.

Der Haushaltsvoranschlag bestätigt die große finanzielle Stabilität der Körperschaft, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Einnahmen der Region vorwiegend aus der Zuweisung staatlicher Steuererträge stammen, wobei der größte Anteil auf die Mehrwertsteuer entfällt, die auf 250 Millionen Euro pro Jahr festgelegt wurde. Weitere Einnahmen aus Abgaben stammen von Hypothekarsteuern und Steuern auf Erbschaften und Schenkungen, die voraussichtlich 35 Millionen bzw. 20 Millionen Euro pro Jahr betragen werden.

Der Präsident der Region Arno Kompatscher erklärte: „Mit der Genehmigung des Dreijahreshaushalts 2025-2027 bestätigt die Region ihre Verpflichtung, eine ausgewogene Finanzverwaltung zu gewährleisten, die durch eine verantwortungsvolle Nutzung der Mittel auf das Wohlergehen der Gemeinschaft ausgerichtet ist.“

Vizepräsidentin Giulia Zanotelli kommentierte: „Heute bestätigen wir die finanziellen Anstrengungen und Verpflichtungen der letzten Jahre auch, um die Neuorganisation der Region im Hinblick auf ihre Zuständigkeiten im Justizbereich zu ermöglichen.“