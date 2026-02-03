REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * TIROCINI: «NEL 2026 NUOVE OPPORTUNITÀ PER INCLUSIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO»

11.20 - martedì 3 febbraio 2026

Tirocini in Regione: nel 2026 nuove opportunità per inclusione e inserimento lavorativo. La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol attiva per l’anno 2026 tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento presso i propri Uffici situati nelle Province di Trento e di Bolzano, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, nonché tirocini formativi e di orientamento ai fini dell’assunzione sul mercato del lavoro.

Il presidente e la vicepresidente della Regione ritengono, infatti, che tali iniziative siano meritevoli di promozione in quanto strumenti concreti di inclusione sociale, capaci di favorire l’autonomia delle persone e di contribuire a percorsi di riabilitazione e reinserimento, rafforzando al contempo il legame tra istituzioni e comunità.

L’iniziativa nasce dalla necessità di offrire un’opportunità di socializzazione in contesti lavorativi a persone che si trovano temporaneamente o definitivamente prive dei requisiti indispensabili per un immediato inserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di mantenere e valorizzare le eventuali capacità lavorative residue e, al contempo, di sviluppare o rafforzare le potenzialità individuali.

In questo quadro, la Regione intende favorire lo sviluppo di strumenti di inclusione sociale a beneficio di persone prese in carico dai Servizi sociali, promuovendo percorsi di orientamento, formazione, inserimento o reinserimento nella società attraverso esperienze di socializzazione in ambito lavorativo.

Accanto a tali interventi, per sostenere le scelte professionali e agevolare l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta delle attività svolte negli uffici pubblici, sono previsti anche tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione sul mercato del lavoro. Tali percorsi sono rivolti a specifiche tipologie di soggetti individuate dalla normativa vigente delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ogni anno, infatti, soggetti previsti dalla normativa di riferimento presentano richieste per l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, nonché di tirocini formativi e di orientamento ai fini dell’assunzione, presso gli Uffici regionali.