REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * BORSE DI STUDIO: ASSESSORE LEONARDI, « 68 GIOVANI IN EUROPA, IMPORTANTE ESPERIENZA FORMATIVA CULTURALE »

09.27 - mercoledì 3 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

REGIONE: EROGATE 68 BORSE DI STUDIO PER UN ANNO IN EUROPA.

Sono 68 gli studenti meritevoli che hanno vinto una borsa di studio per frequentare il quarto anno scolastico 2023/2024 in uno stato membro dell’Unione Europea. È quanto è emerso dalla delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore Giorgio Leonardi, che contiene la graduatoria finale dei giovani vincitori di un anno di studio all’estero.

75 erano le domande presentate in tutto (37 dall’Alto Adige e 38 dal Trentino) e solo 7 di queste sono state escluse per non aver raggiunto i requisiti richiesti. “Inizialmente avevamo previsto 60 borse di studio – spiega Leonardi – ma avendo constatato che il punteggio raggiunto dai 68 candidati rimasti era molto elevato abbiamo deciso di ammettere tutti gli studenti in quanto meritevoli e di fare questa importante esperienza formativa culturale in grado di favorire la loro crescita da un punto di vista scolastico, professionale e personale.”

Tra i candidati vincitori la parte del leone, anzi in questo caso delle leonesse, la fanno, ancora una volta, le ragazze 52 contro 16 ragazzi. Nel dettaglio in Alto Adige sono 25 le studentesse vincitrici e solamente 9 i maschietti. In Trentino, invece, sono addirittura 27 le giovani che beneficeranno di un contributo da parte della Regione per studiare all’estero, mentre sono solo 7 i ragazzi che hanno passato la selezione.

///

REGION GEWÄHRT 68 STIPENDIEN FÜR DEN BESUCH EINES SCHULJAHRES IN EUROPA

68 verdienstvolle Schülerinnen und Schüler haben ein Stipendium für den Besuch des vierten Oberschuljahres 2023/2024 in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erhalten.

Dies geht aus dem auf Vorschlag des Regionalassessors Giorgio Leonardi genehmigten Beschluss der Regionalregierung hervor, der die endgültige Rangordnung der jungen Gewinnerinnen und Gewinner eines Stipendiums für ein Auslandsschuljahr enthält.

Insgesamt wurden 75 Anträge gestellt (37 aus Südtirol und 38 aus dem Trentino) und nur 7 davon abgelehnt, weil die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt wurden.

„Ursprünglich waren 60 Stipendien vorgesehen“, erklärt Leonardi, „aber nach Feststellung der Tatsache, dass die von den übrigen 68 Antragstellerinnen und Antragstellern erreichte Punktzahl sehr hoch war, haben wir beschlossen, alle Schülerinnen und Schüler zuzulassen, da sie es verdienen, diese für ihre

Ausbildung wichtige kulturelle Erfahrung zu machen, die ihre schulische, berufliche und persönliche Entwicklung fördert.“

Auch dieses Jahr machen die Mädchen wieder das Rennen: 52 Schülerinnen gegenüber 16 Schülern erhielten das Stipendium. Im Detail sind es 25 Schülerinnen und nur 9 Schüler aus Südtirol; im Trentino erhielten sogar 27 Schülerinnen einen Beitrag für das Auslandschschuljahr vonseiten der Region, hingegen bestanden nur 7 Schüler das Auswahlverfahren.