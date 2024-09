“RASSEGNA GENERAZIONI” * EVENTI 2024: «DOMENICA 1/9 AL RIFUGIO MALGA SAUCH PER PARLARE DI MUSICA E CINEMA, GLI STATI D’ANIMO INTERGENERAZIONALI»

16.11 - lunedì 2 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Margherita Vicario e Pierfrancesco Pacoda aprono la Rassegna Generazioni 2024: domenica 1 settembre al Rifugio Malga Sauch per parlare di musica e cinema, stati d’animo intergenerazionali e protagonismo femminile. Protagonista della giornata di apertura della Rassegna sarà Margherita Vicario, artista poliedrica, nella cui vita artistica cinema e musica si affiancano continuamente, che, nella meravigliosa cornice del Rifugio Malga Sauch di Giovo, dialogherà con Pierfrancesco Pacoda, critico musicale e saggista.

La Rassegna Generazioni 2024 si apre domenica 1 settembre alle ore 14.30 al Rifugio Malga Sauch di Giovo (TN) con “GLORIA! IL DIRITTO DI CANTARE”. Il tema di quest’anno è “Innesti creativi” e MARGHERITA VICARIO non poteva che aprire la rassegna, artista poliedrica, cantautrice, attrice, sceneggiatrice e regista del suo film opera prima “Gloria!” (2024), premiata ai Nastro d’Argento 2024 e Globo d’Oro per la miglior colonna sonora. Margherita Vicario rappresenta di per sé un innesto creativo vivo e talentuoso che ha saputo negli anni, attraverso il cantautorato e il cinema, interpretare stati d’animo intergenerazionali e dare forza e coraggio al protagonismo femminile. L’artista sarà accompagnata da PIERFRANCESCO PACODA, critico musicale e saggista attento alle dinamiche giovanili e ai nuovi linguaggi musicali, che con lei dialogherà di musica e regia, partendo dall’ultima opera dell’artista, e di molto altro, non dimenticando di trattare un tema importante come la fatica di essere un’artista donna in Italia.

Inoltre chi volesse trascorrere l’intera giornata in montagna, potrà scegliere tra i due seguenti programmi.

Il primo è “RISVEGLIO LENTO NELLA NATURA”, a cura di JoyEnJoy, con lo yoga sensoriale al Roccolo del Sauch per un risveglio dei sensi nel verde alle ore 9:00 e alle 10:15 la visita guidata al Roccolo del Sauch con la guardia forestale Stefano Fontana.

Il secondo è “BUONGIORNO IN CAMMINO”, a cura di Sorgente 90: alle ore 8:30 ritrovo e colazione al Lago Santo; alle ore 9:00 inizia la giornata in cammino con Paolo Gabrielli, accompagnatore di Media Montagna, con attività sensoriali a cura di Elisa Merzi, esperta certificata in Forest Bathing; alle 11:30 la visita guidata al Roccolo del Sauch con la guardia forestale Stefano Fontana.

Per i più piccoli e le più piccole e non solo “ME NE RACCONTI UN’ALTRA”, a cura del La Seggiolina blu: Uno spazio aperto, a misura di bambino/a: letture ad alta voce per orecchie acerbe.

In caso di maltempo l’evento con Margherita Vicario e Pierfrancesco Pacoda si terrà alle ore 20.30 presso il Nuovo Teatro Cinema di Cembra in via San Carlo 1, Cembra. Le attività collaterali saranno invece annullate.

Si raccomanda di dotarsi di una coperta/plaid in quanto l’evento non prevede l’utilizzo di sedie e tavoli.

Per chi desidera pranzare al Rifugio Malga Sauch prego contattare il Rifugio stesso allo 0461 683768.

L’ingresso è libero, ma la prenotazione è fortemente raccomandata e in questo modo il posto sarà garantito. Per prenotare il proprio posto basta recarsi sul sito generazioni.online nella sezione Rassegna, selezionare l’appuntamento a cui si intende partecipare e seguire le istruzioni.

In collaborazione con: Comune di Giovo, Comune di Cembra – Lisignago, Distretto Family, Piano Giovani di Zona Val di Cembra, Rifugio Malga Sauch, Sorgente 90, Pro Loco di Giovo, JoyEnJoy, Libreria Due Punti, La Seggiolina Blu.

GLI OSPITI

MARGHERITA VICARIO

Artista poliedrica, cantautrice, attrice, sceneggiatrice e regista. Nella sua vita artistica cinema e musica si affiancano continuamente. Ha recitato in numerosi film tra i quali “To Rome with Love” di Woody Allen e “Perfetta Illusione” di Pappi Corsicato. Ha preso parte a fiction Tv per il piccolo schermo come “Nero a metà” con Claudio Amendola. Nel 2024 esordisce in qualità di regista con il film “Gloria!” presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino e Nastro D’Argento 2024 e Globo d’Oro alla miglior colonna sonora. Come cantautrice ha pubblicato l’album “Minimal Musical” (2014) e “Bingo” (2021). Tra i suoi singoli di maggior successo “Astronauti”, “La meglio gioventù”. Ha collaborato con artisti quali Elodie, Gaia, Rancore, Vinicio Capossela.

PIERFRANCESCO PACODA

Critico musicale e saggista, si occupa del rapporto tra musica e stili di vita con un’attenzione particolare per le culture giovanili. Temi intorno ai quali gravitano i suoi libri, da Sulle rotte del Rave a Hip Hop Italiano, da Riviera Club Culture a Io, DJ scritto insieme a Claudio Coccoluto. Ha curato la voce techno per l’Enciclopedia Generale Einaudi della Musica. Giornalista per Il Resto del Carlino, collabora con Atlante magazine Treccani, La Stampa e Billboard. Dal 2020 è co direttore del Master in produzione e promozione della musica di UNIBO.

INFORMAZIONI

Tutti i dettagli e le modalità per accedere agli eventi sono consultabili nel sito www.generazioni.online. È inoltre possibile scrivere a info@generazioni.online.

L’accesso all’area degli eventi sarà possibile a partire da 30 minuti prima dell’orario di inizio.

Tutti gli appuntamenti saranno accompagnati da live painting a cura di giovani artiste e artisti del territorio.

Generazioni è un progetto delle cooperative sociali Young Inside e Inside, in collaborazione con Mercurio Società Cooperativa, sostenuto dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, con il contributo di Alperia e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Ogni appuntamento gode inoltre della preziosa collaborazione delle associazioni e degli enti che operano nei diversi territori.

PER RAGGIUNGERE IL RIFUGIO MALGA SAUCH

Il Rifugio Sauch è raggiungibile:

Dalla pineta di Faedo (45’, solo ultimo tratto nale è più impegnativo per la salita).

Dalla strada forestale che si imbocca per andare al Lago Santo (un chilometro prima di arrivare all’Happy Ranch, 45’).

Dal Lago Santo (sentiero nel bosco con un dislivello maggiore, in un’ora circa).

Da Masen di Giovo, con lieve dislivello (200 metri), in tre ore.

Da Pochi di Salorno seguendo il “Sentiero del Dürer”. Circa 2 ore di cammino abbondanti.

È disponibile un servizio navetta (max 15 posti) con partenza alle ore 13.30 e ritorno al termine dell’evento. Il servizio si rivolge prioritariamente a persone con disabilità e mobilità ridotta.

Ritrovo: località Pineta, a monte dell‘abitato di Faedo (area parcheggio).

RASSEGNA GENERAZIONI: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 10 settembre ore 18:30

“LA CITTÀ DEI VIVI. DIALOGO TRA GIORNALISMO, FINZIONE E ATTUALITÀ”

Con Nicola Lagioia e Silvia Boccardi

Trento, Bookique, Via Torre d’Augusto 29

Mercoledì 11 settembre ore 18:30

“ROMANZO HIP HOP. UN VIAGGIO NELLE PERIFERIE DELL’ANIMA”

Con Murubutu e Jonathan Bazzi

Merano, Centro Giovani Tilt, Via Nazionale 58 Sinigo

Venerdì 13 settembre ore 18:30

“LIBERAMENTE. OLTRE GLI STEREOTIPI”

con Giulia Blasi e Giorgio Minisini

Borgo Valsugana, Piazza Alcide Degasperi

Mercoledì 18 settembre ore 18:30

“PLANT REVOLUTION. MUSICA E SCIENZA IN DIALOGO”

con Stefano Mancuso e Eugenio Cesaro – Eugenio In Via Di Gioia

Bolzano, Teatro Cristallo , Via Dalmazia 30