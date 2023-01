RAI * ASCOLTI TV DOMENICA 22/1: « COMPLESSIVAMENTE LE RETI RAI HANNO DOMINATO LA PRIMA SERATA CON 9 MILIONI 373 MILA TELESPETTATORI PARI AL 44,9% »

10.52 - lunedì 23 gennaio 2023

Ascolti tv di domenica 22 gennaio

Ancora un grande risultato per la seconda stagione della serie “Le indagini di Lolita Lobosco”. L’episodio dal titolo “Dopo tanta nebbia” in onda ieri, domenica 22 gennaio, si è aggiudicato il prime time con 5 milioni 277 mila spettatori pari al 27,7% di share.

Su Rai 2 l’episodio “N.C.I.S. Los Angeles” dal titolo “Arte macabra” ha segnato 896 mila spettatori (4,2% di share), e a seguire “Ostaggi” per il ciclo “Fire Country” è stato seguito da 481 mila telespettatori (2,4% di share). Sulla terza rete l’appuntamento con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” ha raggiunto 2 milioni 268 mila telespettatori con il 10,8% di share. A seguire, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” è stato visto da 1 milione 294 mila telespettatori e l’8,2% di share.

Nella seconda serata di Rai1 lo “Speciale Tg1”, dedicato agli incontri dei testimoni della Shoah con i ragazzi delle scuole, ha registrato quasi un milione di telespettatori (959 mila) con l’11,3% di share.

Sempre sulla rete ammiraglia, “L’Eredità”, si conferma leader della fascia del preserale con 4 milioni 733 mila telespettatori e il 25,2% di share, mentre Amadeus con “I soliti ignoti – Il ritorno” domina l’access prime time con 4 milioni 961 mila spettatori e il 23,6% di share.

Nel daytime di Rai 1, da segnalare “Uno Mattina in famiglia” con 1 milione 467 mila telespettatori e il 23,2% di share. La Santa Messa presieduta da Sua Santità è stata seguita da 1 milione 838 mila fedeli con il 23% di share. In evidenza anche la rubrica religiosa “A Sua Immagine” con 1 milione 864 mila telespettatori (19,6%), e la diretta da piazza San Pietro dell’Angelus con 2 milioni 378 mila spettatori e il 21,7% di share. Sempre bene “Linea Verde” con 3 milioni 406 mila telespettatori e il 23,7% di share. Nel pomeriggio, la prima parte di “Domenica In” ha ottenuto un pubblico di 3 milioni 91 mila e il 20,5% di share e, a seguire, “Da noi…a ruota libera” si è attestata sul 15,1% di share con 2 milioni 186 mila spettatori.

Nella mattina della seconda rete, la diretta della Coppa del mondo di sci ha registrato 939 mila spettatori e l’8,5% di share. Nel pomeriggio “Il Provinciale” ha avuto un ascolto di 714 mila spettatori e il 4,6% di share. Per la pagina sportiva in evidenza “90° Minuto” con il 4,7% di share e 745 mila spettatori, e la “Domenica Sportiva”, in seconda serata, con 567 mila spettatori e il 6% di share.

Su Rai 3, il programma di Lucia Annunziata “Mezz’ora in più” è stato visto da 1 milione 252 mila spettatori pari all’8,6% di share, a seguire “Mezz’ora in più – Il mondo che verrà” da 970 mila (7,2%), mentre “Rebus” ha interessato 882 mila telespettatori (6,6%). Il “Kilimangiaro” con Camila Raznovich, infine, ha avuto una platea di 1 milione 514 mila telespettatori e il 10% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno dominato la prima serata con 9 milioni 373 mila telespettatori pari al 44,9%, l’intera giornata con 4 milioni 181 mila spettatori e il 40,9% di share, e la seconda serata con 3 milioni 786 mila spettatori (39,05%).