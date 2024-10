RAI 1 – “ORIGINI“ * 19 OTTOBRE 2024, «SAN VINCENZO AL VOLTURNO, LA POMPEI DELL’ALTO MEDIOEVO» (RIVEDI – REPLICA – PUNTATA INTEGRALE)

10.38 - domenica 20 ottobre 2024

Per rivedere la puntata clicca QUI.

Origini. St 2024/25 – San Vincenzo al Volturno, la Pompei dell’Alto Medioevo – 19/10/2024

In questa puntata viaggiamo verso il Molise, per mostrare una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi 50 anni: l’abbazia di San Vincenzo al Volturno. Si comincia dal sito archeologico dell’Abbazia Antica, per farsi raccontare dall’archeologo inglese Richard Hodges le emozioni e la meraviglia della scoperta